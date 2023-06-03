隱門｜黃智雯殮房爆喊戲獲讚冇得頂　黃子恆妝容太駭人唔敢四圍走

《隱門》昨晚（2日）一集，心月（黃智雯Mandy飾）愛女晴晴突然暈倒送院，獲建議換肝續命，「衰老公」阿Mike（黃子恆飾）因怕死遲遲不肯驗血，與心月為此爭吵不休…幾經糾纏，Mike看似良心發現決定捐肝，卻突然離奇遇溺身亡，並化成「幻影」向心月索命：「係你殺死我架！」自私Mike離奇死亡引發熱議，網民紛紛競猜「誰是真兇」，男主角子喬（陳展鵬飾）、Mandy及葉嘯天（吳岱融飾）均榜上有名。而Mandy昨晚面對亡夫屍體及亡夫幻影「夾擊」的殮房場口，由於眼淚及眼神均十分到位，則獲讚「冇得頂」。

黃智雯呢幕爆喊戲獲讚好演技，幾個簡單眼神已令觀眾入晒戲。

一講到換肝，衰老公阿Mike諸多推搪，搞到畀Mandy鬧爆。

子恆的「幻影」造型亦十分搶焦，子恆透露化妝時間不算長，主要是搽白臉、戴綠色隱形眼鏡，及化紅色眼線，並感激劇組細心安排：「之後我都仲會出場，同埋都係Keep住呢個樣，所以要長時間戴住嗰副Con。劇組專登幫我搵咗副質素最好嘅，奇技化妝Con好多時都好硬。」子恆續指拍攝時有Keep住和劇組討論如何將幻影效果拍到最好，最後決定「老是常出現」：「佢會經常喺唔同嘅地方突然出現，都幾纏擾。」

子恆話幻影造型重點係副綠色Con。

由於劇中角色浸死收場，子恆透露要Keep住整濕身扮幻影：「拍嗰陣天氣都幾凍，我個造型長期都要濕漉漉、滴晒水咁，所以每個Shot都要補啲水，拍嘅時候係凍嘅。」並謂因不想嚇親同事，故化了妝後即使休息時間也不敢四圍走：「唔好嚇親人。」另觀乎無綫官網發放的拍攝花絮，子恆一面認真在綠幕前對著空氣做出連串驚嚇動作，為之後劇情預熱。

因為Mike係浸死，所以子恆扮幻影時要Keep住不斷「補水」，而拍嗰陣咁啱係凍天，得10零度左右，所以都幾凍。

昨晚另一重點場口，是飾演陳展鵬為了救Mandy，瘋狂跳欄兼街頭飛奔疾走一幕。根據無綫官網發放花絮片，展鵬一個箭步輕鬆跨過欄杆之餘，更能緊接完美落地做出奔跑動作。完成連串高難度動作的展鵬，最終竟被「開車門」考起，皆因除了要開得有型、還要開得及時，才能與車內的Mandy與吳岱融夾啱Timing。搞笑的是，之前已為傷及對手趙樂賢感到內疚的吳岱融，原來該幕戲又再踢中展鵬，不過觀乎「旁觀者」Mandy笑得咁開心，展鵬應該無穿無爛，純粹搞笑事件一則。