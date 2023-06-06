好睡好起｜李元元唔願瞓勁跳萌爆兔仔舞　Lucy媽︰要趕豬咁氹佢瞓

《好睡好起》未播出時，已經因為李璨琛大女李元元（Lucy）先聲奪人，而本周Lucy終於登場！原來她出名唔鍾意瞓覺，令媽媽梁志瑩（Sophia）非常苦惱，到底節目組能否令她乖乖瞓覺？



由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。本周四（8日）播出的第五集主題是「從小『瞓』練」，根據亞太區兒科睡眠協會的調查發現，原來香港BB是全球最夜瞓BB！三位主持找來兩個不同風格的家庭，分別是李璨琛及「睡眠專家」教大心理系副教授劉月瑩，探討「瞓覺」到底有冇得教，亦會以實驗式手法嘗試解決小朋友「唔願瞓」的難題。

方東昇講故仔氹小朋友瞓。（節目截圖）

今集最吸睛代表非李璨琛女兒Lucy（李元元）莫屬，「出名唔鍾意瞓覺」的Lucy，拍攝時表現生猛，不斷做鬼臉和四處撩人玩，又大跳「兔仔舞」，可愛度爆燈。面對李媽媽及主持黃曉瑩兩大高難度提問：「BB，你係咪唔鍾意瞓覺？」及「你係咪見到爸爸媽媽唔瞓，所以你都唔瞓？」Lucy均以「神反應」輕鬆帶過，引發全場爆笑。

Lucy零睡意，勁跳兔仔舞。（節目截圖）

李元元的反應，常令主持人哭笑不得。（節目截圖）

Lucy扭計！（節目截圖）

對於女兒「唔願瞓」，苦惱的李媽媽梁志瑩（Sophia）分享「催」眠日常：「要去到最尾嗰刻，好似趕豬咁樣趕佢…總之佢一定會Chur到自己得番0.01格電（先肯瞓）。」李璨琛除自責「夜瞓」習慣影響女兒，又真情剖白為何會「夜媽媽」陪女兒玩遊戲：「想盡量彌補返唔喺屋企嘅時間。」攝製隊實時觀察，臨近就寢時限的Lucy不但零睡意，採取拖延政策拉著父母大玩特玩，當媽咪勒令睡覺時更爆喊扭計。爸媽出盡法寶都無功而還，在這關鍵時刻，採訪隊送上「最強催眠神器」助陣，到底能否令「不睡公主」Lucy乖乖就範？

李元元唔願瞓，令媽咪Sophie好苦惱。（節目截圖）

李璨琛自責夜瞓影響女兒。（節目截圖）

李璨琛夜媽媽陪女玩遊戲，是想彌補平時因工作不在家的時間。（節目截圖）