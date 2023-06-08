張崇德與兒子遇嚴重車禍　座駕被撞至全毀：大貨車直線撞埋嚟

張崇德昨日發生車禍！他載囝囝去考試，路經青葵公路時，被一輛大貨車撞過來，釀成四車車禍，車尾被撞至嚴重凹陷，《香港01》聯絡張祟德，他還原意外情況，指架車已經唔要得，幸好兩父子都冇大礙，不過實際傷勢已待今日檢查後才知道。



張崇德昨晚在facebook貼上一張座駕凹陷的照片，寫下：「意外真的是避無可避的！要不是要車我個仔去考公開試，就不會在這個時段行這條路了……」他又加上「#最怕遇到不知所謂的貨車司機」「#天氣不似預期」他表示頸部有傷，而由於車禍頗為嚴重，所以囝囝最後也不能順利去到考場。

張祟德載囝囝去考試，卻遇上車禍。（資料圖片／梁碧玲攝）

車禍看來頗為嚴重，張祟德座駕被撞至凹陷！（張祟德fb）

《香港01》致電張崇德關心傷勢，他說當時正駕駛七人車，囝囝坐在中間一排，車尾玻璃被撞至全碎及嚴重凹陷！張崇德指今日稍後時間會同囝囝去醫院做檢查，又說：「個個都話今日先會知道有冇事，尋日可能太驚嚇，好多嘢都未注意到，我同個仔都係頸同手臂背脊有啲事，有啲位會特別痛，但情況要陣間徹底去檢查先知。（阿仔有冇好驚？）佢話冇事，但係我驚過佢，喺公路發生依個意外係可以好嚴重。」

事發時，張崇德正接囝囝（左）去考試，他說囝囝不算太驚慌，但自己反而很擔心他，兩人會再去醫院做詳細檢查。（IG圖片）

他還原意外情況，指昨晚6點半左右駕車在青葵公路駛往九龍方向，正接載兒子去考試，當時有少許塞車，張崇德說：「所有車都排緊隊，我都未轉入去，架大嘅貨車就直線衝埋嚟，撞咗出去揩到另一架車，貨車撞完我再撞返架的士，所以係四架車！停車之後我梗係睇吓個仔有冇事，好彩佢冇事，但係後面啲玻璃爛晒。」

張崇德車已撞至車尾玻璃全碎，但慶幸人冇事。（IG圖片）

張崇德表示，自己架車是第一架被撞，所以最傷，車房已表示架車一定唔要得，他又說：「個衝力真係非常之大！完全冇收油撞埋嚟！」問到會否控告貨車司機，張崇德透露警方已開了檔案，未知點處理，但他慶幸有車Cam紀錄低當時情況，「睇到好清楚係佢撞埋嚟，所以一定要佢負責任。」

囝囝因意外未能如期赴考，但校方得知情況都會安排補考，他又說：「我都同個仔講乜都唔使擔心，其他嘢都係其次最緊要人冇事，架車爛咗就爛咗。」