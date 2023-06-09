香港小姐2023｜率先睇參加者　翻版舒淇40萬網紅仲有名校畢業生

《2023香港小姐競選》早前展開全球招募，截止日期為6月5日，而明日（10日）將進行第一輪面試，相當高效率。今屆以「Hello Miss Hong Kong」為主題，歡迎17歲至27歲的全球世界各地佳麗報名參加，而不少參加者都有在網上公布自己已報名的消息，當中更不乏網紅，以下率先帶大家看一下4位參加者！



《2023香港小姐競選》早前正式展開全球招募，（左起）2022年友誼小姐邢慧敏、2022年香港小姐亞軍許子萱、2022年香港小姐冠軍林鈺洧、2022年香港小姐季軍梁超怡都有到場助陣。（視覺中國）

嘿莉

嘿莉在小紅書及微博都坐擁超過7萬粉絲，據知她在各個社交平台擁有的粉絲超過40萬，畢業於美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University）的她，現時在香港中文大學讀碩士。嘿莉積極經營各個社交平台，拍攝的短片以搞笑風格為主，她更經常做出各種誇張表情，深得網民歡心，她曾自爆單單是接廣告已經有43萬收入，此外，她亦有創業，擔任移民留學顧問，輕鬆月入10萬！

嘿莉揚言作為新時代女性的她，要打破TVB傳統！（影片截圖）

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XIAOBAI

XIAOBAI在小紅書雖然只有一千多位粉絲，但身兼模特兒、演員、主持多職的她，興趣多多。據知XIAOBAI現時有在香港電台第一台主持《放眼大灣區》環節，此外，她亦有拍攝平面廣告，獲邀出席品牌活動等等，XIAOBAI樣貌甚具辨識度，有網民更指她像容祖兒、舒淇及陳凱琳的混合體。

XIAOBAI樣貌甚具辨識度。（小紅書圖片）

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Cassie蕊蕊子

Cassie蕊蕊子曾在多間內地互聯網公司工作，包括字節跳動（ByteDance）、Tik Tok、亞馬遜等，畢業於香港大學經濟及工商管理學院，對投資創業都甚有研究。Cassie眼大大、皮膚白淨，樣貌甜美！

眼大大、皮膚白淨。（小紅書圖片）

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Leonoraccc陳達爾

Leonoraccc陳達爾畢業於香港中文大學歷史系，她自爆一直以來都有個女團夢，亦曾報名參加選秀比賽，希望可以出道。

一直有個女團夢。（小紅書圖片）