獨家｜尹光親睇AI尹光《一人之境》爆笑　點評：死咕咕冇感情

大家一向叫開尹光全名或叫他「光哥」，近來因為AI尹光出現，唱紅了《Dear My Friend》、《一人之境》，他又多個新花名——光B！今日請光B拍《一人之境》Reaction Cam，他睇到又笑又拍手，但問到覺得AI尹光歌藝如何，他覺得似就幾似，但死咕咕、冇感情，至於網民話要推到光B親口唱《一人之境》，他又點回應？



近月香港有AI陳奕迅、AI黃家駒、AI張國榮，個個天王巨星，但始終冇一個似AI尹光般彈出，至截稿一刻，AI尹光的《一人之境》已有近80萬點擊。尹光當然冇諗過這個現象，但覺得幾得意、幾好笑，究竟點解寧寧捨捨尹光AI特別多人睇，他猜測：「佢覺得我得意囉，因為全香港唱搞笑歌嘅人係得我一個，啲人聽到又開心。」

尹光睇AI尹光《一人之境》睇得好開心，更一度拍晒手。（梁碧玲攝）

點評AI尹光：似似地但始終唔係真人唱

AI尹光唱林家謙，連尾音的「呀～」都做到足，尹光話：「佢特登模仿，就係鍾意我啲咿咿呀呀，我嘅口頭禪。」他本身唱粵曲出身，連唱粵語時代曲都有粵曲味，是他獨有的唱法。講到AI尹光扮得似唔似，尹光就話：「幾好喎都唱得，都似似地㗎，似似地我啲聲啦。（有冇咩不足？）佢始終唔係真人唱，不足嘅地方當然有，如果我唱落去係咪咁嘅聲呢？當然唔係啦！」

尹光話AI尹光把聲都幾似自己，但就始終有不足，自己唱唔會咁唱。

AI取代唔到歌手：死咕咕冇感情

人們常說，日後AI可以取代各行各業，到時不同職業的人都會被淘汰，不過就算AI點受歡迎，尹光覺得AI歌手無論如何都不能取代真正歌手，「AI始終唔係人，佢係一個機器，人有血有肉，有感情，你Live唱歌開心，個人都好開心，唱到喊嘅時候，眼會濕，機器唔會㗎嘛，機器係梗㗎嘛。舞台上，真人唱歌好聽好多，你搵個AI上台唱，有乜好聽呢？」他說自己都會模仿別人，譬如唱粵曲都會學新馬仔，但至少是真人，似唔似有個譜，不過機器唱出嚟就「死咕咕」，不是太好聽。

尹光點評AI：「機器唱出嚟死咕咕，唔係太好聽。」（梁碧玲攝）

網民點唱《一人之境》 尹光話……

早在AI尹光出現之前，尹光早已受年輕一輩歡迎，十幾年前已同過MC Jin、農夫合唱，還有LMF和24味的Phat、近月出新歌《掂呀》有Rapper阿弗，連張敬軒開Show都翻唱《你阿媽大減價》、《荷里活》，「我都想唱張敬軒啲歌！（會唔會同林家謙合唱《一人之境》？）我暫時唔會唱住，第日如果想聽我唱呢，就要去舞台睇喇！佢請我又得，我請佢又得！」尹光即將於下月11在香港文化中心開《尹光閃亮新輝粵曲演唱會2023》，到時會否聽到他唱《一人之境》，就要拭目以待。

尹光多年以來都與時並進，甚得年輕一輩歡迎。（梁碧玲攝）

想聽AI林家謙唱《少理阿爸》

至於這段等候期間，尹光提議大家可以聽住其他歌先，「我希望大家整埋AI姜濤、AI林家謙，試吓佢哋唱我啲歌又睇吓點。」他更透露自己剛聽過AI陳奕迅唱尹光嘅《少理阿爸》，但就覺得不是太似，因為沒有他口語化的感覺，看來AI還要再加把勁了！