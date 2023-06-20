香港小姐2023｜應屆佳麗古裝照曝光　真正絕世美人穿越到現代

《2023香港小姐競選》早已有幾位被外界認為的大熱門，其中「翻版范冰冰」王敏慈絕對是其中一位。王敏慈受訪時報稱21歲，於北京中央演藝學院修讀，樣靚身材正之餘還懂得多種樂器。此外，TVB高層樂易玲在被問到「有什麼心水」時就答「上次（第一輪面試）妝濃，今次（第二輪面試）淡」，明顯指的就是王敏慈。

王敏慈上周現身首輪面試，樣貌著實太標緻。

王敏慈在首輪面試便成為焦點，原因是五官太標緻，加上鼻樑太筆直，網民更有「間尺鼻」形容她，十足網紅臉。對於被指整容，她亦大方回應：「（有人話妳似翻版范冰冰？）我覺得范冰冰係好靚，我冇佢咁靚，（有人話妳去大熱喎？）我有信心嘅、（網民話你整容？）我上次我個妝太濃，上次都係自己化妝。」

王敏慈入選次輪面試。（資料圖片）

王敏慈的IG相當生活化，除了唯一一張不太性感的泳衣照之外，都是一些少女感的硬照和日常照，有時還會騷一騷長腿。

私生活照曬極好身材。（IG圖片）

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昨日王敏慈又再更新社交平台，post出一條穿起古裝的片段，果然是讀關於演技的學院出身，她哭起上來演技超強，更哭得梨花帶雨非常漂亮，十足古代穿越過來現代的美人一樣，完全沒有違和感，可以直接出道拍古裝劇。

王敏慈哭得梨花帶雨非常漂亮。（IG圖片）

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港姐2023｜「翻版范冰冰」王敏慈中學照曝光 整容傳聞不攻自破