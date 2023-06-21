炎亞綸曾大方承認同性戀　家人以死相迫抗議：脖子纏電線到快死掉

台灣藝人炎亞綸被舊愛網紅耀樂控訴在他年僅16歲時跟他上床，並偷拍性愛影片外流，最後被始亂終棄。耀樂今天中午12點舉辦記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉，離場時失聲痛哭，強調「絕對沒有偷拍」。

耀樂今午（21日）召開記者會公開一切，炎亞綸無預警現身在耀樂跟前鞠躬道歉，耀樂當場崩潰趴在桌上爆哭。（TVBS新聞網）

根據台灣媒體報道，炎亞綸過去受訪時曾不避諱坦承同性傾向。炎亞綸曾表示其家風傳統，青春期時，父母已隱約察覺到他喜歡同性，母親因而開始嚴格控制兒子交友，父親亦三天兩頭以死相迫，手段激烈，炎亞綸憶述：「脖子纏電線到快死掉，我爸還曾經叫我幫他穿襪子，送他最後一程……」炎亞綸也曾因與家人吵架槌牆受傷，撞傷手腕上新聞。

炎亞綸形象盡毀。(fb圖片)

炎亞綸談及這段往事時語氣平靜，他解釋對上有位哥哥一歲夭折，媽媽對炎亞綸寄予厚望，才會衝突不斷。經過20年磨合，一家人終摸索出相處之道。

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