炎亞綸曾大方承認同性戀 家人以死相迫抗議：脖子纏電線到快死掉
撰文：邱愛霖
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台灣藝人炎亞綸被舊愛網紅耀樂控訴在他年僅16歲時跟他上床，並偷拍性愛影片外流，最後被始亂終棄。耀樂今天中午12點舉辦記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉，離場時失聲痛哭，強調「絕對沒有偷拍」。
根據台灣媒體報道，炎亞綸過去受訪時曾不避諱坦承同性傾向。炎亞綸曾表示其家風傳統，青春期時，父母已隱約察覺到他喜歡同性，母親因而開始嚴格控制兒子交友，父親亦三天兩頭以死相迫，手段激烈，炎亞綸憶述：「脖子纏電線到快死掉，我爸還曾經叫我幫他穿襪子，送他最後一程……」炎亞綸也曾因與家人吵架槌牆受傷，撞傷手腕上新聞。
炎亞綸談及這段往事時語氣平靜，他解釋對上有位哥哥一歲夭折，媽媽對炎亞綸寄予厚望，才會衝突不斷。經過20年磨合，一家人終摸索出相處之道。
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炎亞綸性醜聞事件懶人包
最近炎亞綸亦疑捲入這場風波，有一位在抖音的知名網紅耀樂在社交平台寫下長文指控炎亞綸流出二人的性愛短片。香港01為你準備了炎亞綸耀樂性醜聞事件懶人包。
炎亞綸突現身網紅耀樂記者會?網紅耀樂被爆涉桃色交易?
耀樂21日中午12點舉辦記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉。炎亞綸離場後也痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對...詳情請看。另外，網紅耀樂被爆疑涉桃色交易，詳情請看。