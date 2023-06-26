57歲梁藝齡去教會傳道大談黑歷史　保養得宜教友排隊攞簽名

57歲的梁藝齡退出幕前多時，近年主力從事傳道工作、擔任福任大使等，去年更獲委任為中華聖經文物館發展總監，日前她應邀在福音主日分享自己的見證，又為到場人士在宗教月刊上簽名。從相中所見，梁藝齡雖然有眼袋及丁點歲月痕跡，但整體來說已算保養得宜，看上去十分自然。



梁藝齡本名梁珮玲，當年被星探發掘拍攝初代陽光檸檬茶廣告，雖然是配角，但也是「陽光妹」之一，之後她參加無綫電視超級新星選舉，成為女子組冠軍並簽約無綫正式入行，一出道即獲得演出李添勝監製的《書劍恩仇錄》香香公主一角的機會！

梁藝齡86年獲星探邀請拍攝陽光檸檬茶廣告。（廣告截圖）

80年代末至90年代中後期，她亦參演過《霓虹姊妹花》、《金牙大狀》、《笑傲江湖》、《金玉滿堂》、《撻出愛火花》等劇集和電視電影，更獲杜琪峯導演賞識拍攝《真心英雄》、《孤男寡女》等電影，曾獲提名「第18屆香港電影金像獎最佳女配角」。

梁藝齡一出道即獲邀在李添勝監製的《書劍恩仇錄》飾演女主角香香公主，但她本人透露，自己被稱為「最醜樣香香公主」。（劇集截圖）

不過，梁藝齡在02年信主後已淡出幕前，專心攻讀神學，後來成為福音大使及傳道。日前，她現身宗教活動分享自己的經歷，透露自己往日有「最醜樣香香公主」之稱，雖然經常演女主角，但內心毫不平安。梁藝齡自白成長過程中很缺愛，又經常求神問卜等，全靠朋友介紹她返教會，信主後內心才充實起來，更戒掉每日食三包煙的習慣等等。

虔誠基督徒梁藝齡成為了傳道人，日前現身教會活動分享見證。（天使心月刊）

儘管06年她先後經歷母親離世以及嚴重車禍等，但即使斷掉6條肋骨，梁藝齡神奇地火速康復，反而使她更體驗到神蹟，於是她便決心要努力傳福音，去年更獲委任為中華聖經文物館發展總監。梁藝齡於活動上大談自己的經歷，見她容貌身型冇嚴重走樣，雖然有眼袋及少許浮腫，但以57歲之齡已算保養得不錯。活動上她除了跟到場教友簽名外，又宣布下月會舉行步行籌款。

梁藝齡除了眼袋有點大，已算保養得不錯。（天使心月刊）

梁藝齡為到場的教友簽名。（天使心月刊）