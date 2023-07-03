今日睇真D丨盧希萊當年相識盧海鵬　原來係暖男一舉動冧死女

前亞視藝人，《今日睇真D》主持盧希萊早前進駐抖音，揚言「分享香港娱樂圈不為人知的勁爆内幕」！

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盧希萊1991年跟盧海鵬在亞視拍了一部劇—《點解阿sir係隻鬼》，她憶述當時收工由鵬哥駕電單車送回家，她說：「我記得當時坐電單車嘅時候，我攬住佢坐，其實我驚到流口水喺佢膊頭上。返到屋企我就話，唔好意思啊鵬哥，佢話唔緊要，有乜所謂啫？」可以看得出，鵬哥除了會送女生返屋企之外，更不是一個斤斤計較的人，行為非常暖男，絕對冧死女！

盧希萊大讚盧海鵬。（片段截圖）

盧海鵬原來係暖男。（資料圖片）

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盧希萊指鵬哥是一個好好笑和好好的人，跟他做對手戲好過癮，她表示：「每一個場景都有指定對白，因為我哋兩個都好有現場感，喺指定對白入面再發揮出嚟，火花會勁好多。其實喜劇，類似星爺、盧海鵬式嘅喜劇呢，受歡迎因為大家喺黃金時間，食緊飯睇，都係歡樂㗎嘛，佢哋又營造到呢個效果，而且《點解阿sir係隻鬼》劇本寫得好，演員又做得好，所以收視率高。」