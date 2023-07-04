黃翠如哥倫比亞拍旅遊節目險遇槍戰　事後因蕭正楠一句話超內疚

撰文：Goody25
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黃翠如日前受邀到馬來西亞拍攝由Astro和TVB翡翠台聯手打造的旅遊訪談真人騷《心度遊》，並且抽空出席了7月2日在IOI City Mall的Astro Experience Store舉辦的粉絲見面會，當天不少粉絲都提前到活動現場蹲點等待她的到來！

黃翠如赴馬為旅遊節目《心度遊》拍攝

黃翠如這次赴馬最主要還是為了旅遊節目《心度遊》的拍攝，據悉在這次的拍攝裡，黃翠如將會和好姐妹Debbie吳天瑜跑遍KL大小熱門景點，她還喊話說有機會希望能和大家見面呢！談到和黎諾懿的合作，黃翠如表示這是她第一次和黎諾懿合作，但她不僅不緊張，反而還很期待黎諾懿這次會帶她去哪裡玩呢！

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黃翠如在哥倫比亞錄節目的驚險瞬間

黃翠如也回憶不久前剛結束拍攝的旅遊節目裡，有一站的目的地是哥倫比亞，還記得當時已經是拍攝的最後一天晚上，剛結束拍攝的黃翠如提早回到酒店休息，沒有和攝製隊一起到當地人介紹的酒吧裡消遣，沒想到當晚那個酒吧就發生了槍戰，幸運的是他們一行人並沒有人因此受傷。黃翠如表示，蕭正楠事後也問說未來拍節目能不能不要去這麼危險的地方，這次事件也讓黃翠如非常愧疚，因為她工作的原因讓身邊所有愛她的人如此擔心。

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被粉絲催生B？黃翠如這樣回應！

熟悉黃翠如的人都知道，她和蕭正楠在疫情後經常會赴馬旅行之餘，順道還會來探望好友吳天瑜和「契仔」Danton，他們夫妻倆對Danton的疼愛大家也是看在眼裡，而這次黃翠如赴馬參加活動，竟然被粉絲當場催生啦！當被問道說什麼時候要生寶寶時，黃翠如害羞回應「謝謝關心」。在後臺接受訪問時，她也表示他們夫妻對於生寶寶也有了共識，那就是「順其自然」。除了工作以外，他們都希望能把更多的時間放在父母和家庭上。

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黃翠如最期待去旅遊的地點

這次黃翠如赴馬拍攝地點主要圍繞著熱鬧的吉隆玻地區，但她本人卻表示自己最想去的地方其實是金馬倫高原，因為那裡氣候和環境都和她所熟悉的KL地區有很大不同，尤其聽說金馬倫高原的酒店都有另一種色彩，更讓她心癢癢，希望下次有機會自駕遊能到！

希望黃翠如接下來的拍攝一切順利！雖然這次黃翠如赴馬拍攝節目，蕭正楠因為工作原因並沒有陪同前往，但黃翠如也和粉絲承諾，等蕭正楠完成手頭工作後，她會帶著他再次去馬來西亞旅遊，品嘗讓他們念念不忘的貓山王榴槤！

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