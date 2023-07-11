靈戲逼人｜力壓《東張》成上周收視冠　龔嘉欣：唔係我哋要諗嘅嘢

龔嘉欣和張振朗今日（11/7）現身尖沙咀出席無綫新劇《靈戲逼人》宣傳造勢活動。提到此劇首播至今，引起不少網上熱話，有網民直指飾演女鬼的龔嘉欣於劇中擁有多個超能力，能夠穿牆加凌空漂浮，但有集從報館離開準備上車時，竟然需要張振朗開車門，該幕睇到網民一頭霧水。

龔嘉欣和張振朗今日（11/7）現身尖沙咀出席無綫新劇《靈戲逼人》宣傳造勢活動。（葉志明攝）

張振朗接受《香港01》訪問時親口解畫：「其實嗰場戲佢係要上我隻錶，但因為隻錶冇電嘅原因，佢入唔到隻錶度，加上車內掛有平安符嘅關係，咁所以佢先上唔到嚟，同埋隻錶先係佢屋企嚟。」對於力壓王牌節目《東張西望》成上周收視之冠。嘉欣表示：「其實我哋就冇諗過嗰啲嘢，首先我哋係拍得好開心，同埋都想有一套輕輕鬆鬆嘅劇俾到觀眾睇。另外我都留意到網上好多評論都話我同震朗好有CP感，大家都好鍾意，變咗我哋方向都係諗呢啲嘢，而收視就唔係我哋要諗嘅嘢。」

同劇演員大合照。（葉志明攝）