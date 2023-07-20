周慧敏仙氣現身吸睛　林泳淘見真人好緊張：佢一出嚟我已經心心眼

前「東張女神」林泳淘今（19日）出席健康產品活動，眼見該產品代言人有「玉女掌門人」之稱的周慧敏（Vivian)現身，她顯得特別開心，還表示如有機會會向對方請教保養心得。

林泳淘見到周慧敏顯得開心。（葉志明攝）

Vivian久違出席公開活動，一亮相已經吸引不少在場人士瘋狂拍攝，現年55歲的她保養得宜，整個狀態完全不輸時下年輕女星。而在接受訪問時，林泳淘講到能親眼見到Vivian真人相當開心：「佢一出嚟我已經心心眼，嘩！好正。（走去集郵未？）未呀！其實我一路都好緊張，，一路偷昅緊佢，希望今日同佢可以集到郵。」

周慧敏狀態好。（葉志明攝）

而得知Vivian會出現該活動，林泳淘亦事先在腦海裡綵排了一番，在見到女神時說甚麼好之類等等，可見她是多麼的緊張。問到會不會請教對方保養心得，她就表示：「絕對要，呢個係其中一個好重要嘅點，佢keep得超好狀態，我諗所有人都好羨慕，所以我都想了解吓。」續問到身為女明星怕不怕變老？她就表示：「梗係驚啦，冇乜人會唔驚。」強調怕老所以會上網查資料研究護膚方法。

林泳淘講早前遭到陌生男子非禮一事。（葉志明攝）

另外，提到早前在搭地鐵時遭到陌生男子「摸pat pat」非禮一事，她就表示：「係有嚇親嘅，不論係男定女都要好好學識點去保護自己或者面對突發狀況嘅時候我哋應該會有啲咩反應，大家要小心啲。（有網友質疑你當下唔報警post上網係呃like？）其實我覺得匪夷所思，點解突然要去掘一個陌生人之後為咗呃like呢。」只承認自己沒有將該男子的樣貌打格是自己確有疏忽，經歷了這件事情之後網上有不同聲音出現，亦令她有所思考同如何學習面對突發事情。

林泳淘日前被指在搭地鐵的時候，遭到陌生男子「摸 pat pat」非禮。(ig@wingt)