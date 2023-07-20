張雨綺初中美貌出眾引全校圍觀　連老師都想睇：來我們這個樓觀賞

內地女星張雨綺五官精緻﹑身材出眾，是不少男士心目中的女神代表之一。然而不講不知，她在就讀初中的時候，因為高顏值的原因引起全校圍觀，就連老師們都想一睹她的美貌。雖然從小就是美人胚子，但她認為長得好看的女生更應該警醒自己，想法通透展現高情商一面。

張雨綺從小就擁有高顏值。（張雨綺微博圖片）

在節目《這樣的你》中，張雨綺因為美貌而獲得在場的女性工作人員激讚，讓她大感開心。此時，主持人就順道大談美貌這個話題，她就提到自己讀初中時，因為高顏值而引起全校圍觀一事：「就是在上初中的時候，學校報到的時候，我們班級門口就全是人，然後我被班主任叫去了他們辦公室，然後四個樓的班主任們和各個老師們都來了我們這個樓，來觀賞一下。有一個東西當時我記得很清楚，我們老師比較的直接，他就說『一個女孩子長得太漂亮，學習成績不會太好的。』因為我入學考試考得非常差，他說這話也沒錯當時，就是因為一個暑假就一直玩，入學考試就考得很差。」而正正因為老師這一番說話，激起她不服輸的心，隨後在期末考的時候她就發奮努力，最終考取了全年級第二名的好成績。

張雨綺初中時因為高顏值引起全校圍觀。（影片截圖）

雖然擁高顏值的人，比起其他人多一些機會，但張雨綺認為好看的人更需警醒自己：「如果美就是對一個外表條件，天生要好一點的人，其實等於開了很多扇通道，就是你會比別人可能要稍微容易一點，感覺容易一點，但是又很麻煩，就是因為它給了你太多的通道，所以會讓我們產生很多的懈怠的心理或者是捷徑的心理，長得好看的女生更應該警醒自己。」

從小就是美人。（微博圖片）

事實上張雨綺小時候已經美貌出眾，從她在微博上貼的童年照可見，雖然當時皮膚比較黝黑，但五官長得精緻，濃眉大眼，露出燦爛笑容，惹人喜愛。而小美人長大之後就是大美人，在16歲的時候就參與拍攝知名快餐廣告，當時戴着帽的她五官立體，而且皮膚白皙，一雙又圓又大的眼睛相當吸引人，難怪之後會被周星馳（星爺）看中，參與電影《長江7號》拍攝，成為星女郎。

張雨綺女人味十足。（張雨綺微博圖片）