李婉華林子博見面會逾700粉絲撐場　感動落淚：冇諗過咁多人支持

林子博、李婉華近日分別回港，今日（23/7）在酒家舉行「李婉華x林子博粉絲見面會」，現場坐了70幾圍支持者，共700幾人，記者所見更有報唔切名的人士，即場試圖Walk in。

子博、婉位兩位網友見面要攬攬。（梁碧玲攝）

對於參加者反應熱烈，兩人坦言是超出想像，婉華說：「原本諗住得幾十人，因為我未曾開過見面會，係第一次，完全冇Idea會有幾多人，估唔到最後爆滿到要截龍。」兩人在活動開始前受訪，自爆是相識一年多的網友，一齊開網台節目，但回港才首度聚頭。婉華原本以為子博較嚴肅，覺得他長期都是「諗嘢樣」，但真人原來嘻嘻哈哈、平易近人。而子博第一次見到婉華真人，都不禁要攬她一下。

兩人搞見面會反應超熱烈，吸引700幾人報名，但子博形容自己只是掹婉華車邊。（梁碧玲攝）

劉雅麗與李婉華十幾歲識到現在，婉華專誠請她來唱歌。（鄧穎琪攝）

活動上有抽獎、歌唱比賽、大合照等環境，婉華上台致詞時一度感觸落淚，很開心離港多年都有這麼多人支持自己。她又祝大家要生活愉快，「只要我哋喺度，香港人一定冇事，無論去到邊度生活都一定要開心，錫自己多啲。我喺外國生活得耐，我知道香港有好多嘢係外國冇得比，呢度先係我哋嘅家！無論朋友、家人，都要互相支持。」

見到現場有這麼多人支持自己，李婉華感動落淚。（鄧穎琪攝）

李婉華感動得用紙巾拭淚。（鄧穎琪攝）

其後子博唱出《愛是永恆》、《單車》，自謙歌藝不精的婉華又合唱《只有情永在》，獲粉絲獻花。此外，今次短暫回港的婉華，稍後將帶團去馬來西亞，行程包括食榴槤放題及食私房菜等，問到會否再去其他國家，她表示：「今次有口碑嘅話，旅行社會再下一城，而家仲係計劃之中，希望有機會去歐洲！」

子博和婉華合唱期間，獲支持者上台獻花。（鄧穎琪攝）

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