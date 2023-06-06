一舞傾城｜李婉華澄清電影被剪走大半原由　與王晶繼續隔空火拼

TVB劇集《一舞傾城》最近在網上引起引起網民熱烈討論，除了吸引到網民熱討外，更令一眾藝人亦加入話題。早前李婉華在自己的頻道公開批評《一舞傾城》劇情露骨教壞細路，指劇集不停強調「買處」，又指播出時間是合家歡時間：「用來撼ViuTV呀！我都以為係《華燈初上》咁，你可以拍到《胭脂扣》咁，但佢每一句對白都係講（處女）」。之後林子博亦加入討論，直指《一舞傾城》尺度過大。而製作人王晶日前（3日）亦有反擊李婉華與林子博為過氣藝人及奀星，還提到曾與李婉華合作過一次，而且剪走她的大量戲份：「李婉華响TVB都屎戲之王，我電影用過一次嚇到剪左大半。」

劇集《一舞傾城》由王晶監製，王晶繼2019年《荷里活有個大老千》後再次與TVB合作。(影片截圖)

王晶出Post反擊李婉華與林子博。（網上截圖）

昨日（5日）李婉華與林子博便在網上繼續為此事討說法，李婉華、杜挺豪及林子博就指：「我地對事不對人！」後來記者小文亦加入直播中，指李婉華與王晶合作的電影是《制服誘惑之地下法庭》，亦指王晶只說了一部分：「當時你個角色呢唔知點解無啦啦要裸露，當時我哋啲記者行家都有睇過段片，都有問嗰個係唔係你嚟㗎？你就唔出聲，我哋後尾就發現套戲，關於你個部分呢，你有啲移花接木之嫌嘅。」

李婉華與王晶合作的電影是《制服誘惑之地下法庭》。(網上圖片)

李婉華、杜挺豪及林子博在網上繼續為此事討說法：「我地對事不對人！」(影片截圖)

李婉華亦立即解釋：「套戲傾嘅時候呢，並唔係要求我做咁多嘢嘅，咁跟住我就覺得好難堪，我就唔肯應承嘅。但出嚟之後有人問我有冇裸露？我話我冇做過喎！唔係我嚟㗎嗰個。」

李婉華立即解釋。(影片截圖)

李婉華指拍攝前一天收到電話，說要拍攝一些比較「大膽」的鏡頭，但她並不想，所以最後亦不用她拍攝這些鏡頭。而結果是電影播放時卻有這些裸露情節，她指是被移花接木用替身來演，所以才會有王晶所說的剪了一大半。