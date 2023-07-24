靈戲逼人大結局劇情劇透｜龔嘉欣死亡真相出現　最後人鬼情未了？

撰文：黃梓恒
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《靈戲逼人》故事大綱：流行曲音樂人丁一駿(張振朗飾)不時被惡夢纏擾，及後捲入抄襲醜聞，遂搬到小村暫住兼散心。張振朗無意間打開村屋內的大戲舊衣箱，放出花旦女鬼雲柳芳(龔嘉欣飾)。龔嘉欣本為九十年代的粵劇花旦，卻因意外離世。龔嘉欣失去了生前的大部份記憶，一心只想尋回昔日意中人曲行雲。張振朗為助龔嘉欣了結心願，答應幫忙，一人一鬼於相處過程中互相扶持，漸生情愫……怎料有人得悉龔嘉欣鬼魂之事，惟恐她當年的死亡真相曝光，決定不擇手段亦要掩飾一切……

《靈戲逼人》第十六集 (07/24) 李成昌係真兇？

張振朗、龔嘉欣得知羅毓儀被來港表演的戲班中人欺騙感情，及後遭遇悲慘。阮浩棕懷疑李成昌曾向龔嘉欣表白卻失敗，偕劉穎鏇與張振朗商談後，推論李成昌有殺死龔嘉欣的嫌疑。龔嘉欣隨張振朗到李成昌家查探，從舊物中勾起記憶，懷疑李成昌曾對行雲不利，登時激動……龔嘉欣身上突然出現粉紅斑，看似大限將至。阮浩棕知悉龔嘉欣的存在，警告她不可靠近其家人，李成昌暗中得悉一切……張振朗、龔嘉欣散心後歸家，發現家裡有被闖入的痕跡，疑似是李成昌所為；張振朗前往質問阮浩棕……

李成昌係真兇？（劇照）

《靈戲逼人》第十七集 (07/25) 魯振順害死龔嘉欣

張振朗驚悉有人在家門外放八卦鏡害龔嘉欣，決定設局引對方出現。張振朗、龔嘉欣從謝雪心口中得知李成昌有一師弟江志強，查探下發現他現時為風水師吳瑞庭。魯振順、李成昌趁張振朗外出，在其家佈下結界，欲令龔嘉欣現身。龔嘉欣覺得欺人太甚，決定反擊。魯振順、李成昌大驚逃走，遇到阮浩棕、吳子冲。龔嘉欣質問李成昌當年是否求愛不遂而殺自己。魯振順坦白他當年父兼母職照顧阮嘉敏，因懷疑女兒在劇場撞鬼，拜神時意外害死了龔嘉欣……龔嘉欣唏噓，但重燃尋找行雲的希望……

魯振順害死龔嘉欣。（劇照）

《靈戲逼人》第十八集 (07/26) 行雲錄音藏真相？

龔嘉欣希望藉上台表演，引行雲出現，張振朗答應幫忙。阮浩棕接李成昌棒，負責天醫節的演出，並找劉穎鏇演出……張振朗夢見行雲在錄音，向龔嘉欣訴衷情，醒來時見錄音機正在運行。張振朗倒帶回播，竟聽到夢中行雲的說話，但他未敢告訴龔嘉欣……龔嘉欣催促張振朗找阮浩棕說讓她上台一事。張振朗得悉阮浩棕計劃向劉穎鏇求婚，因此不敢打擾他，更從吳子冲處得知龔嘉欣大限將至……吳子冲找吳瑞庭幫忙，擺陣法助龔嘉欣延命，吳瑞庭更幫忙說服劉穎鏇讓龔嘉欣上身。

好似發現咗啲嘢。（劇照）

《靈戲逼人》第十九集 (07/27) 吳瑞庭露出馬腳

劉穎鏇答應讓龔嘉欣於天醫節時上身演出。吳瑞庭回憶當年自己與行雲的往事。阮浩棕等獲李成昌支持，和龔嘉欣商討演出，刺激張振朗的作曲靈感。吳子冲覺得龔嘉欣獲贈的符籙有異，隱隱然感到不妥……阮浩棕、張振朗互訴心事，阮浩棕提前向劉穎鏇求婚……吳瑞庭帶龔嘉欣外出，讓吳瑞庭想起當年舊事……張振朗閃過夢中行雲的回憶，此時吳瑞庭與龔嘉欣外出後回來，吳瑞庭發現Walkman內錄音帶錄下當年行雲的說話。吳瑞庭有所盤算，欲拿走Walkman……

《靈戲逼人》第二十集(大結局) (07/28) 人鬼情未了？

龔嘉欣在眾人幫助下，終於踏上台板唱戲，期望可令行雲出現。另邊廂，吳子冲發現了某人的意圖，趕往阻止。龔嘉欣等候行雲的出現，最終得償所願，彼此恍如隔世；此時龔嘉欣卻突然現身，引起騷動，觀眾爭相走避……及後，張振朗與人糾纏間意外昏迷。張振朗一直昏迷不醒，龔嘉欣入夢查看，發現原來張振朗在夢中生活愉快，不願醒來。龔嘉欣幾經辛苦才喚醒張振朗，但她亦到了將要消失的時候，一人一鬼終於要作生離死別……

人鬼情未了？（劇照）

《靈戲逼人》角色對照表

張振朗飾演丁一駿　謝雪心飾演于明　李岡飾演老趙
龔嘉欣飾演雲柳芳　阮嘉敏飾演閻若琳　陳勉良飾演九叔
劉穎鏇飾演葉敏敏　魯振順飾演閻小菲　吳香倫飾演玲瓏鳳
阮浩棕飾演方浩東　江富強飾演陳達威　陳榮峻飾演明忠叔
吳子冲飾演呂智傑　張韡騰飾演張家球　周麗欣飾演美蘭
蔚雨芯飾演張皓晴　李啟傑飾演余子軒　鄧永健飾演卓賢
李成昌飾演方雪海　李日朗飾演Eric　吳瑞庭飾演江昊羽
江欣燕飾演李惠卿　羅毓儀飾演周允　李海生飾演才

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