呂良偉兩姪女近況曝光開Live唱歌　兩姊妹愈大愈似樣同樣靚女清純

現年66歲的靚佬呂良偉保養得宜，常因其凍齡不老外表惹起網友討論；而51歲的太太楊小娟亦一樣靚女，兩公婆都Keep得超好，令人羨慕。

呂晨曦（前名呂善婷）自小由伯父呂良偉撫養長大，感情深厚。（微博@呂良偉Ray）

呂良偉一手湊大的姪女呂晨曦（Angel）同樣美貌驚人，遺傳強大基因。現年30歲Angel在伯父呂良偉的影響下，對娛樂圈產生了興趣，2016年Angel參加ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》，當時呂良偉公開支持姪女，最終Angel止步12強。及後Angel在2018年入讀TVB短期藝人訓練班，參演了十幾套劇集都只是無名小角色，2021年約滿離巢，由「呂善婷」改名為藝名「呂晨曦」北上發展。

呂晨曦（Angel）樣靚身材正。（IG@@angellllui）

許久沒在港蒲頭的Angel，轉戰內地後亦加入直播大軍，唱歌𠱁粉絲開心。從近照可見，Angel長髮披肩，眼大大鼻高高，穿上白色上衣，一樣靚女。而胞姊亦驚喜現身直播，同妹妹並肩一齊開Live，兩姊妹好似餅印一樣，美貌出眾又氣質清純。不少網友都留言叫家姐都唱首歌，看來家姐人氣不輸妹妹。

一家人。（IG@angellllui）

Angel熱愛開Live，今年4月就同爸爸呂良國在海旁開Live唱歌，兩父女一齊大騷歌喉，呂良國都Keep同哥哥呂良偉一樣好，更參加《中年好聲音2》海選，認真犀利。

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