黃建東迎42歲豪宅慶生忽然富貴？　公屋出身曾被爆睇500萬上車盤

藝人黃建東入行11年，近年人氣稍有急升，憑無綫（TVB）台慶劇《下流上車族》「保安陳」一角備受賞識，去年入圍「飛躍進步男藝員」，早前勇奪「全能司儀大賽」冠軍，近日《Barbie》真人版電影上映，黃建東再度被提起外表酷似戲中靚仔「Ken」而掀起熱議。

黃建東都話估唔到自己似阿KEN。（受訪者提供）

入行多年的黃建東在娛樂圈累積不少人脈，日前踏入42歲的他就與大班好友慶祝生日。他於社交網曬出多張慶生照，相中黃建東手持大蛋糕，與張頴康、麥雅緻、港姐冠軍林鈺洧合照，而出獄不久的楊明和莊思明亦有現身生日宴，楊明容光煥發，看來已完全回復心情。

黃建東身處契爺陳培達豪宅慶生。（IG@derekwong726）

最令人留意的是黃建東身處豪宅慶生，令人不禁懷疑莫非黃建東突然飛黃騰達，秘密買樓上車？黃建東接受《香港01》訪問表示，原來這是他契爺陳培達屋企，是陳培達主動邀請黃建東到他家慶祝生日。陳培達是第一期訓練班藝員，娶新抱時連陳曼娜、文雪兒、孫泳恩都賞臉出席，圈中人脈廣闊。

出獄不久的楊明容光煥發。（IG@derekwong726）

黃建東公屋出身，多年來一家四口住在黃大仙約300多呎公屋，自小與細佬瞓上碌架床，一向上進的他密密搵錢，2020年被拍到到銅鑼灣睇500萬樓盤，並直認一路物色上車盤，心水為市區舊樓。

問到買樓近況，黃建東坦言仲未扑槌，「因為啲人成日話樓價睇定啲先，同埋因為疫情嗰陣少咗好多工作，如果上車嘅話呢，對於樓嘅負擔又大咗好多囉！」他打算加碼買1000萬樓下的單位，他直言：「未知會唔會今年買呀，但心水盤一定係1000萬樓下啦！但未諗呀，呢個唔係我最緊張嘅Plan。」

林鈺洧亦有現身。（IG@derekwong726）

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