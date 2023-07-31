鍾麗緹25歲大女Yasmine竟秘撈扮美人魚　完美複製媽媽29年前經典

52歲性感女神鍾麗緹（Christy）與兩任前夫育有三個女兒，分別是張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）以及張凱琳（Cayla），三名女兒都出落得美麗動人，現年25歲的大女Yasmine更繼承了母親火辣身材，2021年贏得溫哥華華裔小姐亞軍入行，外表相當殺食。

3個囡囡都遺傳了媽咪的靚樣！（鍾麗緹Christy微博圖片）

Yasmine入行後雖然未見有作品面世，但因常於社交網「派軍糧」而掀網友熱議。近日Yasmine就被發現在加拿大秘撈，在大海扮美人魚暢泳表演。網友發文透露，其公司在溫哥華包海盜船睇煙花，「臨近煙花開始的時候他們讓我們對著大海叫美人魚Luna的，突然一條美人魚就在大海里遊泳，海浪很大，海里很涼，美人魚雖然很美但是完全沒有防護措施，最後帶著寶藏遊到了我們船上，遊上來後她一個人坐在那里擦身體，突然注意到，這不是鍾麗緹大女兒嗎」。

鍾麗緹大女Yasmine，誇張上圍成為焦點。（IG圖片）

從網友分享的片段可見，Yasmine從風浪頗大的大海中游向船隻，動作十分熟練，船上人用英文高呼「Luna快把寶藏帶來！」Yasmine遊到船邊後，由工作人員拉上船，Yasmine上船後立即累到平躺在甲板上大口喘氣，但仍笑笑口不忘擺動魚尾。及後Yasmine用毛巾包住身體保暖，更同船上人合照，笑容滿臉，全程均十分敬業。

鍾麗緹經典美人魚造型：

網友留言表示早幾日溫哥華特別凍，Yasmine在大海中又欠缺保護措施，擔心Yasmine身體及安全，但認為Yasmine很享受這份職業，「明星女兒也不容易，這個工作危險但享受著」，有人認同稱「去海里演美人魚也太危險了」。但亦有網友認為Yasmine真心喜愛這份工作，「她應該主要是為了玩，看她ins感覺她非常渴望自由的生活，可能是鍾麗緹家教太嚴了」。

點擊睇鍾麗緹大女Yasmine扮美人魚：

+ 4