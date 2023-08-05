林襄疑身材太好跳舞撐爆衫　隊友急幫手遮胸以防洩春光

台灣啦啦隊「樂天女孩」的林襄，一向以傲人身材見稱，亦是啦啦隊之中的女神和人氣王。早前台灣舉行《2023中華職棒明星賽》，林襄以及近50位啦啦隊女孩都有份跳舞應援為球員打氣，不過當林襄跳《登峰造極》的時候，可能是身材真的太好，小背心疑被撐到移位，衣服下緣的虛位令她差點露出「南半球」洩春光！拍片的觀眾用「林襄跳到衣服爆開」形容，但其實另外幾位女孩的服裝都差不多這樣，似乎未至爆衫，只是比較鬆身。

有對比之下，林襄的衣服下緣明顯較其他隊友鬆。（YouTube@A~來看球）

林襄的小背心疑被撐到移位鬆脫，差點洩春光。（YouTube@A~來看球）

林襄對於差點走光顯得有點尷尬和動作不自然，隊友孟潔和霖霖其後上前幫她用手壓住衣服，讓她先行退場調整衣服。網民在影片下留言：「能撐爆衣服的都是好女孩」、「就在等這一刻，不然以為我們多愛看棒球嗎？」、「這就是穿自己還小一號的衣服後果」、「身材太猛包不住」

孟潔和霖霖立刻上前幫林襄用手壓住衣服。（YouTube@A~來看球）

林襄調整衣服。（YouTube@A~來看球）

林襄調整衣服。（YouTube@A~來看球）

林襄要暫時退場整理好衣服。（YouTube@A~來看球）

此外，從林襄近日另一條跳舞片所見，身穿露腰裝的她暴瘦至肋骨現形，令粉絲大感心痛，隊友巫苡萱叫她「多吃一點～～～～😆😆」另一位啦啦隊女神艾璐說：「小力一點，我覺得妳快斷掉了😂」也有粉絲留言：「減肥減過頭了，骨頭都露出來，多吃一點，就怕妳變成紙片人」、「可以多吃點嗎😢腰窩都看到骨頭了😭」而其實林襄都承認自己有變瘦，體重大約得41公斤，上月玩Q&A時更坦言上圍縮水了1-2Cup。

林襄瘦到肋骨現形，粉絲直呼心痛。（IG@95_mizuki）

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