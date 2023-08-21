明珠台前主播兼劉鳴煒舊愛曬內衣照露纖腰　獲讚靚過港姐冠軍

BLACKPINK的27歲成員Jennie（金珍妮），貴為內衣品牌Calvin Klein（CK）全球代言人的她，每出一輯廣告相都成為話題，成功令不少女藝人、KOL跟風。而曾為劉鳴煒舊愛的混血前主播趙慧奈（Keina），近日都穿上了一輯CK內衣影相，雖然性感度絕對不及Jennie，但露出纖腰都相當吸睛。



Jennie這位代言人實在相當成功，已跟CK劃上等號，更在全球帶起著CK內衣的風潮。（IG@jennierubyjane）

趙慧奈效力無綫新聞部約4年，至21年底離職。（IG@keinachiu）

曾任明珠台主播的趙慧奈（Keina），日前就在社交平台分享了友人操刀的兩張CK內衣照，上身是灰色露腰衫，下身是灰色內褲仔。有網民轉發了相片，讚她：「靚過香港小姐冠軍」、「傲人身材100分」、「靚女就係要咁著」另外亦有人貼出了Jennie著CK的宣傳照，讚Keina同Jennie有得揮！

網民認為Keina不輸Jennie！

現年28歲、中日混血的Keina擅長粵語、英語、國語和日語等四種語言，曾在NOW新聞台做實習記者，再任職無綫明珠台主播，曾亮相無綫新聞，另有主持《天氣報告》等，21年她離巢並加入彭博做製作人。不過她最為人熟悉的，是19年被爆戀上富商劉鑾雄的長子劉鳴煒，兩人曾共度情人節並搭乘男方私人飛機去睇極光，然而這段戀情只維持不足一年便分手。

趙慧奈曾短暫亮相無綫新聞，以廣東話報新聞，網民當時十分驚訝謂：「原來識講中文！」（IG@keinachiu）

Keina十分敬業，就算十號風球一樣要出去報新聞。

趙慧奈（右）曾因與劉鳴煒（左）在同一地點，以同一姿勢打卡，令戀情浮上水面。（IG@mingwai.lau、keinachiu）

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Keina好有愛心，經常在IG分享不同的動物照，又會去狗場做義工。（IG@keinachiu）