絲打圍爐｜老婆Inez爆洪永城十日唔洗碗　廁所求婚遇急屎被迫暫停

洪永城（Tony）自從與梁諾妍（Inez）結婚及做爸爸後，一改以前的花弗形象，收心養性，日前兩公婆現身蝦頭（楊詩敏）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍佬》，大談夫妻之道，乘機放閃勁耍花槍。原來Tony當日是在廁所向Inez求婚，但卻因Inez急屎而阻滯重重，她見到眼前驚喜後，更叫Tony：「你唔好跪住！我真係好急！」



Tony和Inez婚後生活十分美滿。（IG@guruhung）

Tony與Inez現身《絲打圍佬》，Tony明顯被Inez完全馴服，自稱是「奴隸」，女人講咩都話「啱！」、「唔好意思，我錯！」勁聽老婆話。「長跑女神」Inez爆料指兩人初相識時，Tony經常貼跑步限時動態，其實是刻意貼給她看，想引起她注意及有共同話題，但拍拖後才發現原來對方根本不那麼熱愛跑步。

Tony一改婚前的花弗形象，完全被Inez馴服，名副其實變成老婆奴。（YouTube@ChillGOOD TV）

之後兩人講到家務問題，原來第一次見面Tony已強調最憎洗碗，同居時家中未有工人姐姐，兩人試過十日唔洗碗，Inez說：「屋企所有碗碗碟碟全部都用晒，冇晒，咁你到最後都要洗㗎啦，就係我囉。我洗咗嗰十日嘅碗，我好記得我用咗兩個半鐘，洗咗十日、疊到咁高嘅碗。」Tony表示十日間曾覺得碗碟有異味，但只用熱水淋一淋辟味，未有清洗，隔天再疊上新的碗碟。不過其後他就再爆老婆大鑊，指她十分混亂、東西隨處擺，相比之下自己整齊好多。

兩公婆同居時未請工人，曾經試過十日唔洗碗。（YouTube@ChillGOOD TV）

Inez說Tony變得很囉叨，自己冇吹熄香薰蠟燭，對方就會send多單有吹熄蠟燭而火燒全屋的新聞給她看，但Tony就說是對方缺乏危機意識。（YouTube@ChillGOOD TV）

Inez坦言老公絕不浪漫，又不愛驚喜，所以過時過節她已沒什麼期待，只是直接跟Tony說：「我要花！」Inez說認識以來老公最浪漫一次就是佈置好家中廁所求婚，結果卻發生尷尬事。Inez表示：「我直情急到瀨，仲要唔係小，通常你去洗手間，唔係大就小㗎啦，咁我衝入去，一開門，點知有紮花喺鋅盤，又無啦啦有啲貼紙喺玻璃度，佢喺文具舖買咗啲粉紅色Memo紙吸個心出嚟，中間寫Marry Me。跟住我『嘩！』好驚嚇呀，佢知我見到，開始想跪，我話你唔好跪住，我真係好急！」

Inez分享老公佈置好驚喜準備在廁所求婚，但她卻因急屎叫老公唔好跪住，十分搞笑。（YouTube@ChillGOOD TV）

Inez笑說自己已十分尊重，不去求婚廁所如廁，改用外面的客廁，但當時Tony本來已開機拍片，結果他憂心忡忡地踱步，等到Inez去完廁所，他才重演下跪和正式求婚，Tony：「我計盡所有嘢，但千算萬算，唔記得咗計佢係會肚瀉嘅！」蝦頭笑稱這實在是永世難忘的求婚，Tony卻指這應該是黑歷史。