港姐2023｜潘明璇被爆整容 監製何小慧：冇嘢可以證明佢有整容

港姐統籌經理何小慧今日（22/8）現身香港仔出席《2023香港小姐競選》記者會。對於近日有候選佳麗潘明璇被舊愛爆整容黑歷史，引起全城熱話，有網民認為嚴重影響港姐形象，留言要求無綫褫奪女方參賽資格。

潘明璇被前男友大爆黑材料，不過今日現身港姐記者會大方回應事件。(葉志明攝)

何小慧就事件接受《香港01》訪問時說：「其實每一年港姐都會有呢啲嘢，而我哋都有同個佳麗傾過偈，而佢自己都有個聲明，咁人哋話佢所謂嘅整容，咁其實而家真係有好多微調我哋係唔知，咁起麻要望落去正正常常囉。同埋佢都進入咗最後階段，我哋點都要保護佢。（話佢報假學歷！）呢樣嘢佢係完全證明並唔係假。（聽你咁講可微調，係咪開綠燈！）舉例，如果你以前係單眼皮，然之後變雙眼皮，我又唔可以話你整容，又或者你打咗少少嘢，然之後減少咗皺紋，我都唔可以話你整容，咁所以又唔可以話我開綠燈，都要睇佢嘅感覺，始終我哋係有面試，但如果你去到好假嘅，我哋都唔俾佢入圍。（最緊要整得自然！）都要睇返啲相係咪差好遠先。（潘明璇舊相扁鼻樑，而家鼻樑好直，究竟咩原因！）哈哈，喺我角度嚟講，佢自己認為靚就得。因為我哋冇嘢可以證明佢有整容。（參選前是否需要簽紙聲明自己冇整容？）呢樣嘢我哋冇，反而係需要持有香港身份證。（你望潘明璇有冇整過容？）我望落去差唔多，但我就冇見過佢之前個樣。（有人話用燈照個鼻就知有冇整過？）係咪真係得㗎？（搵潘明璇即場試吓咪知囉！）哈哈，咁你一陣搵佢試吓！」

何小慧表明好難證明參選佳麗有整容。（葉志明攝）