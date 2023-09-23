《大象的告別式》AK江𤒹生撐Frankie　「看見皮皮的另一面」

由陳瑞輝（Frankie@MIRROR）、強尼、黃靖程（十小龍）及馮志佑主演、陳恩碩監製的音樂劇《大象的告別式》，將於9月24日迎來尾場演出。先後吸引一眾城中名人親臨欣賞，當中包括好兄弟 AK@MIRROR、葉蘊儀、周家怡、林家熙（Locker）、周漢寧等。



AK到來撐兄弟場，一起合照留意。（大會提供）

MIRROR成員AK到場力撐Frankie，為見證隊友的突破而高興：「與遺憾結伴，可能是人生其中一個很大的課題，但亦因為有遺憾，證明我們曾經愛過。今次亦看見皮皮的另一面，有突破很驚喜，餘下場數繼續Good Show！」

AK讚皮皮演得好，見到另一面，有突破很驚喜！（大會提供）

葉蘊儀表示：「《大象的告別式》以人生遺憾作軸心，是一套以人生哲理為基礎的音樂劇，非常值得在經歷三年疫情後去欣賞。四位演員的互動有笑有淚，其中主持出身的強尼充滿驚喜，演技生鬼自然而且能歌善舞，可謂『張張刀、張張利』！另外，我亦十分欣賞舞台劇演員馮志佑的出色演繹，值得大家多加留意！期望香港有更多音樂劇發光發亮！」

周家怡︰「非常好看，看得我又哭又笑，深深地觸動了我，感謝大家真誠的表演，歌也唱得非常好聽，慶幸自己能夠可以看到這麼精彩的表演！（大會提供）

早前憑電影《燈火闌珊》獲香港電影金像獎最佳新演員提名的周漢寧表示：「再次踏足良久沒有走進的劇場，讓我重新感受到劇場的魔法。」冼康正表示：「好喜歡舞台的設計和場景的鋪排，特別值得一讚的是很多歌曲經重新編排後，能完美配合劇情內容去演繹。最後想講，強尼的角色好有驚喜！」劉偉恒導演則表示：「笑中有淚，淚中有笑，劇情出乎意料！未欣賞的快些買票去看！」