Alton@MIRROR 41字回應後援會突然解散：相信FC好快搵到適合方向

MIRROR成員王智德（Alton）的後援會Admin Team日前突然宣布無法接受「無休止的嘲弄、背叛、抹黑甚至攻擊」等精神折磨而解散，更順道將Fans Club解散，指有意籌組新Admin團隊的人可聯絡他們。而Alton今日（28/9）終打破沉默回應事件，叫大家畀空間。



Alton早前親臨生日展覽，獲大批「蛋白粉」應援。（資料圖片/林得懿攝）

Alton早前過完34歲生日，一班蛋白粉（Alton粉絲名）組成的後援會Alton Wong International Fan Club (Hong Kong)亦有為他舉行盛大展覽，不過數日後，後援會Admin Team就突然指因無法再接受「無休止的嘲弄、背叛、抹黑甚至攻擊」等精神折磨，宣布「Alton Wong International Fan Club - Admin Team將於2023年9月30日完成最後一個生日慈善項目後正式解散，AWIFC亦會相應停止營運。」

Alton Fan Club Admin Team解散公告。（IG@altonwong.hkfc）

Admin歡迎任何有意組成新團隊的蛋白粉，在27/9前與他們接洽，但有粉絲認為僅幾日時間根本不足以籌組新Admin Team及完成交接，批評他們決定來得太突然，未免有點不負責任，最擔心影響到Alton。而今日（28/9）Alton就在IG Story分享感受，他說：「近日唔喺香港工作，將投入拍攝，而最近嘅事情，希望大家畀啲空間，相信FC好快會搵到合適嘅方向💛」

Alton目前身在外地工作。（IG@altonwongz）