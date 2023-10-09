黃宗澤被陸網瘋傳已婚　網民一睇「老婆身份」得啖笑：假得好離譜

黃宗澤（Bosco）今早突然登上了微博熱榜首位，有網民爆料稱他已經結婚並且有了孩子！然而當粉絲們瞭解到傳聞中妻子的身份時，紛紛認為這個謠言完全不可信，表示他們兩個根本沒有任何交集：「看起來就假得好離譜」。



有網民疑似在小紅書上爆料寫下：「他現在的老婆是咖喱醬，而且都有孩子了，還是個兒子。」該名網民解釋這份消息還沒被爆出來，只有娛樂圈內的知情人士知道，而剛好自己的朋友是娛樂圈裡的，所以對此事有所瞭解。對此，很多人都不知道該名網民指的「咖喱醬」是哪一位女藝人，不過其他網民都猜測是在《愛情公寓5》飾演「咖喱醬」的25歲女演員萬籽麟。

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如今#黃宗澤 萬籽麟#的話題已經迅速登上了微博熱搜排行榜第一，成功引起網民們的熱烈討論！然而很多網民都認為這個傳聞不可信，因為黃宗澤和萬籽麟似乎沒有任何交集，但也有部分網民認為黃宗澤可能真的已經結婚，只是他的妻子或許是香港娛樂圈中的女藝人，只是剛好和萬籽麟在劇中飾演的角色名字「咖喱醬」一樣。由於該名爆料網民沒有詳細說明這一傳聞的具體情況，因此引發了很多網民的揣測。

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實際上就在幾個月前，黃宗澤曾在一檔節目中強調自己目前仍然是單身，並且還與主持人聊起了理想對象，更是公開了詳細的擇偶標準條件。如今卻被爆出已婚、而且有了孩子的傳聞真的很難讓人相信。黃宗澤和萬籽麟雙方均未對此做出任何回應，但就在今天中午黃宗澤連續發了三條微博，卻都是在宣傳自己的新劇。

此外，也有網民出面闢謠，強調：「假的，咖喱醬是我領導侄子的老婆，已經結婚了，對象是上海人。」並澄清萬籽麟的丈夫是「18 線音樂人」，而且兩人已經結婚、舉辦過婚禮。

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