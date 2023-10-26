劉家昌兒子章立衡奇怪事蹟　娘爆洗腦歌《唸你》被恥笑未算最經典

撰文：金秀玲
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83歲「樂壇教父」劉家昌近年跟前妻甄珍、兒子章立衡（原名：劉子千）缺裂，將家事搬上枱面，亦爆出逾20億台幣的巨額爭產風波。他今日發文報平安，指早前入院接受攝護腺手術，幸好一切順利。不過他談到休息時回想到自己失敗的婚姻，只好認命時，字裡行間卻處處有骨，炮轟甄珍母子，稱前妻為「惡魔」！他說：「沒想到被寵壞的家人，貪得無厭。」指二人為爭產買通傳媒、偽造文書，又說：「沒想到這對母子，貪得無厭異想天開，在北京大律師中慫動下，竟把幫我的朋友跟恩人都告到法院去，讓做慈善公益的人不能正常運作。」

劉家昌與甄珍反目後，劉家昌與兩母子對簿公堂，更不止一次將家事擺上網互相數臭。（中時圖片）

後來他更燒到兒子章立衡那疊，批評他說：「39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親，爭財產。」、「把鬥爭父親當成了職業，多可怕的教育！」劉家昌稱當年對兒子由劉子千改名為章立衡一時並不知情，是看新聞才得悉事件，表示：「當年劉子千在演藝圈，短短一月家喻戶曉，應該是前途無量。但在他母親百般挑撥洗腦，讓他改名換姓叫章立衡，我看到媒體才知道的。世上有人會幹這種違反人倫的事，還有羞恥心嗎？」、「還好他選擇不再姓劉，總算給我留了不少面子。」、「不做事也不會賺錢，把我留給他的，通通孝敬給律師。」

劉家昌臭罵兒子章立衡「39歲的男人，沒做過一天事」，指他把鬥爭父親當成了職業。（VCG）

1.神曲《唸你》被網民恥笑

被這樣不留情面臭罵的章立衡，多年來其實有不少經典事蹟，單是他11年的出道作已被網民強力恥笑。本來挾著劉家昌、甄珍之子的超級星二代名銜和背景出道，大家都對他睇高一線，誰知首波主打曲《唸你》一句「我的字典裡沒有放棄～」、鴨仔聲唱腔以及娘爆MV，都被中港台網民負評，有人更認為劉家昌是否想刻意用騎呢幫兒子突圍，他曾公開說：「我對不起子千！」

章立衡（劉子千）當年一句《我的字典裡沒有放棄》配上娘爆MV，騎呢到被網民猜測這是否其父親劉家昌的「暗黑兵法」。（MV截圖）

2.MV反車場面被惡搞改圖

兩年後章立衡轉會另一唱片公司，重新出發，《都是愛》聽落雖然正常好多，但MV竟然再度淪為網友笑柄。劇情講述載著女友的他遇上車禍，但MV以凌空翻轉7圈半的畫面表達失控反車，讓人想起鄉土劇《夜市人生》中「撞飛麥可」一幕，更被惡搞成不同版本，觀看數比原本MV還要多。

《都是愛》MV翻車7周半一幕，成網友惡搞素材。（MV截圖）

3.自認媽寶 27歲仍由甄珍買底褲

而在宣傳這張專輯時，他接受台媒訪問，由於他出道以來的形象都比較「裙腳仔」，但章立衡卻很樂於承認自己是「媽寶」，當時27歲的他透露甄珍常常幫他買衫，不過就不符合他口味，所以有時會被要求退貨，言談間他說：「只有內褲不退貨。」即間接承認年屆27仍然由母親幫手買底褲！

章立衡不避諱自己是「媽寶」，即使長大成人，甄珍仍不時幫他買衫、買底褲等等。（VCG）

4.難忍父親控制離家出走

17年，劉家昌怒罵章立衡是「畜牲」，事隔兩月甄珍又突然爆料，指09年章立衡原本與華納唱片有約在身，不過劉家昌突然控制兒子的音樂發展，以「對外公佈華納和他的演唱會『帳目不清』」為由，威脅華納與章立衡解約。她又表示劉家昌威逼當時在日本做音樂的兒子回台灣製作《唸你》專輯，即使被嘲笑，還得在鏡頭面前裝傻說「愛父親」。甄珍指劉家昌曾揚言：「你不聽我的，我就對外說你在家打爹罵娘！我會用盡各種方法，把你的路子全給斷掉！」此話逼到劉子千要離家出走。

甄珍曾爆料指劉家昌是控制狂，不斷威脅和逼迫兒子。（VCG）
劉家昌與甄珍母子不止一次在網上隔空開火。（VCG）

5.改名換姓遭劉家昌寸爆「祖宗不能換」

而19年，劉子千突然改名做章立衡，「章」姓是因為跟隨甄珍的本名「章家珍」，明顯要跟父親撇清關係。此舉遭劉家昌在社交平台暗寸：「你可以說尊重孩子的意願。但要告訴他們祖宗是不能換的……」

劉子千19年改名做「章立衡」，被劉家昌狠批「祖宗是不能換的」。（VCG）

6.母子失聯48天

不過章立衡在台灣演藝圈都有一點成績，如拍攝NETFLIX華語原創劇《罪夢者》時，就獲讚演技大躍進，賈靜雯、張孝全等都有讚許其演出表現。可惜他如今已再沒拍戲或出歌，消失於螢光幕，去年甚至曾一度失聯，與母親甄珍齊齊失蹤48天，人身安全惹來揣測，幸好最終平安無事。

去年甄珍與章立衡母子曾失聯逾48日，幸好最終平安，今年7月他們曾與姜大衛等聚會。
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