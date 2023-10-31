孫慧雪宣布離巢TVB　18年演出無數被叫「屍雪」：一直都無經理人

TVB再有藝人宣布離巢﹗剛誕下細仔不久的孫慧雪，10月31日在社交網上載歷年工作照留言宣布離開TVB：「一做就做咗18年啦！就算幾唔捨得，呢一站，都要講再見啦！」



孫慧雪誕9磅細仔坐月中 用自己胎盤製膠囊補身︰夠我食半年

孫慧雪6歲兒子功課連句號都被圈 質疑矯枉過正：減低學習動機

原來孫慧雪加入TVB已經18年。（IG：@SNOW711）

孫慧雪發文宣布離巢TVB。（IG：@SNOW711）

孫慧雪入行時曾被封為宅男女神，《美女廚房》助手「飯」是其中一個記憶點。（IG：@SNOW711）

孫慧雪入行時曾被封為宅男女神，當年一邊讀書一邊做記者，有日孫慧雪被星探發掘去做模特兒，後來投考TVB第20期藝員訓練班，主力喺綜藝節目做獎品小姐、《美女廚房》助手「飯」等，孫慧雪一度擔心做綜藝被定型而冇機會演劇，一心想拍劇嘅孫慧雪，最後也如願喺劇組發展，佢完全唔介意一開始要演死屍，孫慧雪當時希望大家睇到佢捱得嘅一面，佢笑住講：「好嘢！我畀人見到我捱到，做死屍做到化妝間同事叫我做『屍雪』。」

孫慧雪曾笑言演死屍做到化妝間同事叫我做『屍雪』。（IG：@SNOW711）

孫慧雪為演出從來都不顧形象。（IG：@SNOW711）

近年孫慧雪成功轉型做KOL，留言中指：「讀完書畢業嘅第一份工，就去咗Tvb做演員，一做就做咗18年啦！喺度我學咗好多嘢。由擔演死屍、替身、路人丙、禮物小姐一步一步到主持、有連戲角色，慶幸有大家望住我一路成長，感激每一位用過我、信任過我、幫助過我嘅監製、編審、導演、副導演！仲有化妝師、髮型師同服裝師，一切在心中。」她接受《香港01》訪問時表示：「其實我一直都無經理人，都係靠自己接JOB，同TVB只係基本合約。暫時未有新動向，始終小朋友仲細，主力照顧佢地，同埋手頭上都好多工作忙緊，希望宣布左之後多D客戶搵我啦。」

孫慧雪感激多年來合作過的台前幕後。（IG：@SNOW711）

愛回家以後未必見到孫慧雪啦。（IG：@SNOW711）

孫慧雪上載多年前照片。（IG：@SNOW711）