恭喜恭喜﹗29歲TVB小花何依婷(Regina)11 月6日中午,上載巴黎拍攝的婚紗照,宣布喜訊:「Say yes to my love, my best friend and my soulmate」

29歲TVB小花何依婷(Regina)宣布結婚。(IG:@reginahyt)

何依婷上載3張婚照留言:「巴黎,第一次來的時候 我還是個學生,在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市,也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你 一直把我捧在掌心裡,謝謝你 讓我夢想成真,Say yes to my love, my best friend and my soulmate❤️」