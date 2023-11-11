劉鑾雄指《愛回家》有人「硬膠樣」　周嘉洛：會唔會係講緊我？

劉鑾雄（大劉）曾透露過自己是TVB處境喜劇《愛.回家之開心速遞》（下稱《愛回家》）的觀眾，日前記者會上，有記者問他最近有沒有看《愛回家》，就無意中打開了一個話題，他說：「講起《愛回家》就好笑，我見到有個角色﹐廢事開名，一陣話我針對佢。個（演員）硬膠個樣，啲肉實到呢，唔識郁的。」亦因此《愛回家》「硬膠樣」就成為了網民的討論話題。



人稱「大劉」的華人置業前主席劉鑾雄11月10日下午突舉行記者會，就近日網絡上的文章作出回應。（廖雁雄攝)

今日（11/11）周嘉洛和吳偉豪擔任招浩明的「兄弟團」。他們在接受《香港01》訪問被問起對於劉鑾雄（大劉）的言論的睇法時，周嘉洛說：「會唔會係講緊我？我最近練習緊一個好平衡嘅笑容，所以個樣會有啲膠膠哋。我都諗緊會唔會係我，因為拍戲拍十幾廿個 take，笑容就會好僵硬。」

周嘉洛和吳偉豪擔任招浩明的「兄弟團」。（林迅景 攝）

記者提示劉鑾雄（大劉）所指的是女性，周嘉洛說：「OH！」不過吳偉豪就說：「你唔係做過女人咩？」周嘉洛說：「隨心啦，我覺得每個人總有笑得膠膠哋嘅時候，係嘛？每個人都有唔同意見，大劉哥都可以有佢意見。」他們表示，大家可能因為他的身分，所以才將「硬膠樣」這件事放大了。周嘉洛和吳偉豪也說：「要多謝佢支持！搵咁多錢都有捧場！」