謝芷倫陪老公參加TVB區議會選舉論壇　順便遊電視城飯堂兼探班

謝芷倫 （Jan）年前離開《愛．回家之開心速遞》劇組，雖然偶有參與無綫劇演出，但2021年起開始經商，並與圈外老公結婚，過住少奶生活，不過二人甚少公開放閃。近日Jan老公宣布出選區議會選舉，令其身份曝光，原來他是香港新方向成員馬志恆，將出戰九龍城南選區區議會選舉。

謝芷倫於2021年12月宣布結婚。(ig圖片)

為了力撐老公參選，Jan做跟得夫人，陪老公出席選舉論壇，又煲羅漢果水為他潤喉打氣。日前馬志恆去無綫電視城參加選舉論壇，身為「地膽」的Jan自稱是小助手，帶老公去TVB Cafe用餐。其間剛好是《流行都市》放飯時間，兩人就去探班，與「大王」安德尊見面。

謝芷倫跟出跟入，老公參加選舉論壇，她幫手執靚儀容。（IG@jan.tse）

Jan大爆老公與大王原來已經相識20年，她說：「佢仲早過我識大王😂，而大王次次見到我都會問 @henryma.kc 喺邊🤣🤣🤣大王帶咗我地入流行都市個廠探班，剛好係放飯時間，佢兩個即刻密密傾🤣到老公即席演講嗰陣，我好緊張啊！🙈 最後順利完成🙌」網民都大讚Jan是好老婆。

2023年九龍城區議會九龍城南選區，候選人共4位，包括：獨立候選人謝敏婷（謝柳汝）、經民聯李超宇、香港新方向馬志恆及民建聯吳寶強。

謝芷倫透露，老公馬志恆與安德尊相識20年，比自己跟對方認識時間還要久。（IG@jan.tse）