吳思遠爆影圈秘聞　親揭與「翻版成龍」李元霸反目原因及險死台灣

1982年武打演員李元霸主演的香港電影《龍之忍者》大受歡迎，票房非常賣座，單是日本就收了二千五百萬美元，全世界賣了一億，人氣火速爆紅。當時李元霸不但功夫了得，連外貌身形同樣與成龍十分相似，所以被譽為成龍的接班人，有望衝出國際。有傳他在事業走紅時，心紅想去台灣獨立發展，卻與吳思遠發生拗撬，最終兩人的關係決裂，隨後吳思遠，一直未有再用過李元霸。直到而1988年，李元霸拍完第2部電影作品《老虎出更》後，在港台的演藝之路也一直黯淡無光。

李元霸同成龍撞晒樣。

國際知名電影製作人吳思遠早前亮相香港資深電影人文雋的網上節目，就大爆同李元霸當中的恩怨情仇，直指他走紅後忘恩負義：「其實當年我係好有野心，係好想培育第二個成龍，識講英文嘅成龍。就係喺一次朋友嘅聚會，個朋友就帶咗佢嚟同我見面，因為當時佢喺外國長大英文又好，雖然佢一啲功夫底子都冇，但我認為可以後天栽培佢，於是問佢有冇興趣拍戲，佢話有，於是我哋就咁開始合作。」

吳恩遠續說：「因為套電影太過好收得，所以就惹禍，變咗好多人搵佢拍戲，而佢本身同我有一份好長嘅合約。但有一日好得意佢同我講數，當時我正準備策劃佢第二部電影，諗住乘勝追擊，點知佢竟然同我講數，我心諗咁奇怪，原來台灣有人搵佢，而我叫佢放心，同佢講拍完呢第2部戲之後，到第3部我就放佢出去，畀去賺錢，但照規矩我係唔可以咁做，但係我都放手，安撫佢叫佢腳踏實地拍完第二部戲先。」

吳思遠承認自己當時有野心，想培育第2個成龍，覺得李元霸識講英文，可以衝出國際。

吳恩遠續說：「有一晚佢明知我已安排佢上無綫節目《歡樂今宵》，仲安排人同佢做訪問，而我亦用咗8萬蚊幫佢買咗個廣告特輯，幫佢谷人氣。嗰日佢竟然同我談判，講明TVB佢唔會去，當時我對呢個人失望至極，我咁樣捧你，你點解可以咁樣？我就同佢講，第一部戲片酬20萬，我第二部片酬我加到50萬。你哋知唔知佢點講，佢話人哋畀100萬。我就同佢解釋，如果套戲賣座，先會畀你。我就同佢講呢一個100萬，第3部你先去賺，但都講唔掂。不過最終喺半氹過程說服到佢上咗個節目。」

吳恩遠在節目中透露在台灣一次電影《龍之忍者》飯局後，步出飯店大門外突然被多名大漢伏擊，身受重傷送院，徘徊死亡邊緣：「其實出價100萬搵李元霸呢個製片人當晚飯局佢都喺度，據我所知當時呢個製片人，佢搵李元霸拍戲時，李元霸同佢講話我唔放人唔畀佢拍，當中產生咗好多誤會出嚟。變咗呢個有黑社會比景嘅製片人就要搵人教訓我。當晚我仲懵然不知，食完飯仲去唱歌。當晚我仲記得要趕返去睇世界盃決賽，於是提早走人。點知一出門口，7至8人衝前拳打腳踢，打到我眼鏡飛脫倒地不起。身邊啲朋友企圖勸助，兇徒掹出刀仔，叫佢哋唔好幫手，就係咁畀人打咗好幾分鐘。之後由朋友扶去就近警處報案再送院，醫生檢查後，證實我腦震盪，叫我當晚千祈唔好瞓，要保持清醒，但到半夜4點，我突然想嘔，因為知道腦震盪一嘔就會玩完，我就同自己講唔可以嘔，要頂住，最後我克服咗呢個難關，可以話係死亡邊緣返嚟。咁你話，我捧一個演員有咩錯，搞到命幾乎都冇。事情發生咗之後，唔單止我冇再搵李元霸拍戲，連香港成個電影圈都覺得唔應該再用呢個人。」

當年又真係好Fit。