「最美周芷若」周海媚日前(12月11日)去世,終年57歲。1985年入行的她演出過不少經典劇集、電影,亦與不少「男神」靚仔合作過。王敏德曾與周海媚參演1998年電影《野獸刑警》,戲中王敏德飾演MIKE張,黃秋生飾演爛鬼東,張耀揚飾演賭場老闆高佬輝,而周海媚則是飾演高佬輝女友YOYO。《野獸刑警》這套電影亦榮獲了第18屆香港電影金像獎的最佳電影、最佳導演等獎項。



王敏德在IG上貼出與周海媚在《野獸刑警》中的劇照。(IG@michaelwong_mw)

日前(15/12)王敏德在IG上貼出與周海媚在戲中的劇照,寫道:「A great pleasure to work with you Kathy "Beast Cops" 1998.」(和你合作是一件樂事)