新聞女王｜馬國明吳業坤等重現飲水一幕　續集《新聞國王》有佢？

TVB台慶劇《新聞女王》大結局日前播完，其中一幕佘詩曼、李施嬅、高海寧、何依婷、王敏奕五個輪流離口飲同一支水，引起極高討論度，總監製鍾樹佳就在社交平台解畫，說這一幕的設定是想表達「搶來搶去為了面前一杯水？為什麼不回頭看看妳身後還有一片汪洋」的道理，是拍攝時臨場加插的。

TVB官網曾就五位女角飲水這一幕解畫，原來背後有段故。（TVB）

而佘詩曼自己都回應過：「其實係一個和好嘅表達嚟，因為我喺上面經歷咗一個咁刺激嘅意外，當紓緩下畀你飲支水，但係Man姐覺得何依婷都係一齊受驚嘅人，既然都有支水咪畀佢飲，傳吓傳吓，其實大家都係做新聞嘅，返返去個初心，其實大家都係善良嘅。」

佘詩曼出席活動時，曾解釋「飲水」場口，原來她原本只是想畀徐曉薇（何依婷飾）飲。（資料圖片/葉志明攝）

而吳業坤（坤哥）貼出一條短片，就與另外四位小生重現這一幕「名場面」，於劇中飾演「網誌部」阿Roy的鄭衍峰、「二世祖Cyrus」孔德賢、「攝影師PM」吳業坤、「SNK總主播主任梁景仁」馬國明輪流傳一支水，每人飲完一啖就傳畀下一位，而第五位卻是未有參演《新聞女王》的胡鴻鈞！他們更非常交戲，飲完水學劇中女角攬頭攬頸，還擠出超燦爛笑容，場面搞笑。

請按圖睇五位小生「飲水」：

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五位連呢幕都有跟足，就連起音樂個位都一樣！（電視截圖）

坤哥在Caption寫下：「《新聞女王》結局番番外篇之《新聞國王》」，這句話亦呼應了《新聞女王》結尾一幕，黃宗澤飾演的Kingston Koo登場，向Man姐（佘詩曼）說：「飛爺個位我冇興趣，SNK我都冇興趣，不過對你呢個新聞女王就有啲興趣，因為喺我領域，只有國王，冇女王。」莫非《新聞女王》下集真係叫《新聞國王》？網民亦都好驚訝為何坤哥的短片冇「飛爺」鄧智堅但有胡鴻鈞，會否洩露了下集選角玄機呢？