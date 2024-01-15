萬千星輝2023｜陳豪相隔16年再奪視帝寶座　相信28次提名無人能破

無綫（TVB）的年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》昨日（14日）於澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，陳豪憑電視劇《破毒強人》奪得「最佳男主角」一獎，相隔16年再次奪得視帝寶座，在此之前，他一共獲提名28次視帝。

陳豪憑電視劇《破毒強人》奪得「最佳男主角」一獎。(葉志明 攝)

陳豪接受傳媒訪問時被問到在老婆手上奪得視帝獎項時有什麼感覺：「我諗冇咩人試過係自己太太手上面頒個獎項畀自己，太太頒畀我嘅可以話係最佳老公嗰啲。」而被問到對獎項有沒有信心時，他則說：「坦白講其實我係有信心嘅，對自己有信心，但係就我唔知上天會唔會頒呢個獎，咁今日印證咗上天都畀埋呢個獎我，咁成件事好似好完美。」陳豪更戲言自己的記錄沒有人能夠撃破，因為已經提名28次視帝。

陳豪在老婆手上取得視帝獎座。(葉志明 攝)

陳豪對於被多次提名，他覺得：「依家證明咗我對做戲嘅熱愛同追求係正確嘅，我覺得呢個係一個獎勵。」而被問到太太失落獎項，他則說：「佢唔同，佢始終都係啱啱先返出嚟，我覺得任何演員都係只要再繼續不斷追求，就大家都會成功。」

陳豪曾28次提名「最佳男主角」一獎。(陳順禎 攝)

至於他被問到會否支持太太重新出來拍戲，他表示極支持：「 我係支持Amiee繼續去追求自己做演員嗰個心，我覺得最緊要係唔係下下都係同我一齊，同多啲唔同嘅演員同監製，咁先可以打開佢演員之路。」陳豪說到還未與三位小朋友分享消息，因為出門口時還是中午，之後回香港還是要等大仔考完試才想去哪慶祝。