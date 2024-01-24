娛樂每日8分鐘｜最靚主播突然眼紅紅咩事？ 平民影帝開抖音獲狂讚

方媛現身綜藝節目霸氣回應網民質疑 五個字反擊被批身材矮小

郭富城太太方媛首次參加內地綜藝節目《今晚開放麥》日前播出，除了大談跟城城的相處點滴，方媛亦霸氣反擊網民多年來對她的批評及質疑。

方媛現身綜藝節目霸氣回應網民質疑 五個字反擊被批身材矮小

「最靚主播」到底發生咩事搞到眼紅紅 仲需要一度切走直播畫面？

無綫電視（TVB）的新聞女主播一向都是大家注視的目標，因為不少新聞小花都青春又可愛，早前更因為劇集《新聞女王》而令更多人留意新聞女主播。日前有「最靚主播」之稱的廖淑怡在報道新聞時，因為一個行為而要立即切走直播畫面……

「最靚主播」到底發生咩事搞到眼紅紅 仲需要一度切走直播畫面？

明星足球隊邊個最有錢？ 球隊經理人大爆內幕 譚校長三甲不入

香港明星足球隊藝人陣容相當鼎盛，近年經常四處踢友誼賽，在內地受歡迎的程度愈來愈高。近日，香港明星足球隊的聯絡人，亦可以說是經理人，他在內地抖音平台，發出一條主題為「他們當中誰最有錢」的片段。片段當中有一眾明星足球隊的藝人球員，大名的當然有譚校長、叻哥、家英哥、黃日華等人，不過如果講到最有錢，這幾位都是三甲不入！

明星足球隊邊個最有錢？ 球隊經理人大爆內幕 譚校長三甲不入

平民影帝開抖音即獲大量網民湧入 有人指更鍾意佢老婆

近年不少藝人都開始加入內地抖音平台，連一些巨星也紛紛開展與內地網民交流的渠道，就連一眾影帝都不例外，劉德華、梁朝偉和郭富城都先後開設帳戶，最近有「平民影帝」之稱的劉青雲也終於加入抖音。

平民影帝開抖音即獲大量網民湧入 有人指更鍾意佢老婆

金像獎影帝索模太太勁冧王嘉爾 但曬合照竟讓對方被取笑？

王嘉爾近日在深圳舉行一連兩場「JACKSON WANG MAGIC MAN WORLD TOUR 2024」深圳站，每晚都爆滿，可見王嘉爾受歡迎程度爆燈。而琦琦也有前往捧場，不但坐第一排，還獲「特權」到後台與王嘉爾合照。有網民好奇合照中，王嘉爾竟與琦琦「平頭」，因為據資料顯示，模特兒出身的琦琦，身高逾180cm，而王嘉爾的官方身高只有174cm，所以有網民留言：「琦琦身邊的王嘉爾是不是穿了增高鞋」。

金像獎影帝索模太太勁冧王嘉爾 但曬合照竟讓對方被取笑？

周杰倫狀態差被嘲似「餅倫」 幽默回應：講到我都懷疑自己

台灣天王周杰倫近日現身巴黎時裝周活動時，被不少網民捕獲其生圖動態，被嘲臉容憔悴，身材五五分，老態十足等，整個狀態非常之差，甚至更一度認錯他是靠賣餅而走紅神似他本人的「餅倫」，掀起不少討論。

周杰倫狀態差被嘲似「餅倫」 幽默回應：講到我都懷疑自己

58歲彭發撤銷申請破產 為救患癌妻子欠街數逾200萬終見曙光

著名導演有鬼王之稱的「彭氏兄弟」彭順、彭發是雙胞胎，一同入行同為著名導演，曾執導《見鬼》系列、《無聲火》、《風雲II》等。去年12月傳出58歲的彭發為救患癌病妻散盡家財，到高等法院申請破產。事件曝光後現曙光，1月23日彭發更新社交網指，已取消申請破產。

58歲彭發撤銷申請破產 為救患癌妻子欠街數逾200萬終見曙光

亞洲超星團｜冼靖峰享受舞台唔介意名次 張鎬濂靠飲鮮奶嚟增高

無綫（TVB）與內地合辦的節目《亞洲超星團》正在熱播，一班《亞洲超星團》的超星練習生昨日（22日）在尖沙咀及中環一帶舉行花車巡遊。冼靖峰被問到今次最新排名的感受時，他表示自己對排名其實不太在意：「老實講，我覺得個表演係最緊要囉，啱啱過咗去個二公表演其實自己好開心可以同呢班team mate一齊去做呢個舞台啦，今次係呢首歌好鍾意，呢班隊友都係。」

亞洲超星團｜冼靖峰享受舞台唔介意名次 張鎬濂靠飲鮮奶嚟增高

胡楓92歲生日獲曾孫炮製驚喜 同羅蘭見足三日：難怪我們多緋聞啦

胡楓（修哥）早前（18日）踏入92歲生日，連日來慶祝活動一浪接一浪，繼早前一班圈中好友包括羅蘭、薛家燕、謝雪心、陳曼娜等設宴為他賀壽後，日前修哥的家人同一班好友為他補祝生日。修哥上載了一段影片，並寫道：「92歲生日家人同好多老友記都給我舉辦生日派對，羅蘭又給我生日驚喜！最近天天都見到她，難怪我們這麼多緋聞啦，哈哈，多謝各位！」

胡楓92歲生日獲曾孫炮製驚喜 同羅蘭見足三日：難怪我們多緋聞啦

《新聞女王》小花驚現「Y字胸」 性感度直迫「最強身材」郭珮文

現年29歲的胡美貽（Nicole）早前在無綫（TVB）人氣劇《新聞女王》中，飾演前萬華排球隊隊長「陸詠恩」。雖然戲分不多，但一頭淺金色短髮及出眾身形，成功令觀眾留下深刻印象。胡美貽近日曬出照片，以泳裝上陣，大曬傲人上圍及纖腰。其中最引人注目的必定是胡美貽「Y字胸」，迫爆上圍相當火辣。

《新聞女王》小花驚現「Y字胸」 性感度直迫「最強身材」郭珮文