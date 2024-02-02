宣萱新劇《誰殺了她》尺度極誇　變態父親課金睇女兒表演脫衣自慰

繼2021年《陀槍師姐2021》後，大家似乎好久都沒看到宣萱再有新作品面世。早前，新加坡新傳媒開拍了全新犯罪懸疑新劇《誰殺了她》並且還請來了宣萱，以及來自臺灣的溫升豪參演，搭檔新加坡藝人李銘順、徐彬、張值豪和黃暄婷等人，合作拍攝這部僅有12集卻節奏緊張的犯罪懸疑網路劇。



和李銘順搭檔飾演夫妻的宣萱，在劇裡飾演雕塑家邵若雲，四年前因為女兒孫善琪被連環殺手殘忍殺害而導致夫妻關係日漸變差。在追查女兒死因的過程中，她發現向來乖巧的女兒竟然是色情網站的站主Freedom，客戶可以付錢讓她表演脫衣，而他的丈夫竟然是觀看女兒脫衣的觀眾之一！

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為查出女兒死亡的真相，邵若雲主動出擊尋找殺死女兒的兇手，採取偏激的手法試圖查出真相，甚至不惜出賣自己的身體、模範真兇的手法引出真凶！身懷巨大秘密的神秘牧師、和她發生了一夜情的警察、看女兒脫衣自慰的變態父親，究竟誰才是殺害孫善琪的「閏日殺手」？隨著又一妙齡少女被殺害，這宗調查了4年之久的案件再次被翻出，這宗導致完美家庭破裂的女高中生命案，背後又隱藏了怎樣一段黑暗故事呢？

和以往演過的戲路有所不同的是，宣萱這次在《誰殺了她》裡飾演的角色是充滿壓抑和黑暗色彩的，「邵若雲」這個角色與她而言絕對是極大的挑戰，她自己也坦言當下看到劇本時真的很怕自己演不好，因為這是她第一次要飾演一位孩子被殺害的媽媽，因此害怕自己的情緒演得不到位，無法貼合劇中的角色。

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宣萱在受訪時還稱，這部戲是她入行多年以來最困難的戲。她回憶起有一場是她看見「女兒」屍體的戲份，當時她竟然哭到眼睛下方的微血管爆裂「我做人這麼多年，再怎麼不開心，和男朋友分手都沒有哭成這樣子」可想而知宣萱究竟是投入了多大的情感去演好這個角色！

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