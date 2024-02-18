專訪｜陳楨怡捲醜聞最擔心媽媽　王子涵爆爸爸王晶支持離開TVB

TVB歷年來的當家花旦大多數都是港姐出身，但仔細發現其實更多奪得亞軍﹑季軍的港姐更受力捧，發展更勝冠軍。而2020年度奪得港姐亞軍的陳楨怡（Celina）就是其中一位，自當選後至今劇接劇拍不停，即使在2022年發生了桃花醜聞後仍有劇拍，最近更播出其首演古裝劇《狀王之王》，備受不少期待。而Celina接受《香港01》專訪時，完全不避諱大談這一段過往，揚言媽媽更因此每日哭泣，令她非常擔心。

而作為導演王晶女兒的王子涵（DaDa），《狀王之王》是她效力TVB最後一部作品，在訪問過程中，她大方談及作為「星二代」的壓力，更強調離與TVB結束8年賓主關係，不是因為不受重用心灰意冷而離開。

王子涵﹑陳楨怡大談娛樂圈點滴。（梁碧玲攝）

陳楨怡首拍古裝劇最難記是中藥名

《狀王之王》作為陳楨怡第一部古裝作品，提到拍攝時最困難地方是甚麼時，她就二話不說：「我覺得是有難度的，因為我是一名中醫師，在裡面有很多藥名是五六個字，所以我看劇本時都看了很多次。」而王子涵已非首次出演古裝劇，所以對於拍古裝劇的節奏，她已懂得拿捏。

劇接劇拍不停的陳楨怡除了拍攝TVB劇集之外，近年她亦甚多時間停留內地拍攝多部網劇，不禁令人覺得她似乎獲公司安排着重內地市場，但她就並不認：「我想沒有在分，因為有機會學習是最重要。剛剛都拍完《巾幗梟雄》，所以都是在等公司安排。」揚言無論香港還是內地工作都可以。

陳楨怡首拍古裝劇。（陳楨怡微博圖片）

陳楨怡表示中藥名好難記。（梁碧玲攝）

「星二代」身份帶來閒言閒語

作為導演王晶的女兒，天生背着「星二代」這個身份的王子涵，走娛樂圈這條路並不是完全順遂。這些年走過來，聽過不少閒言閒語，但幸好她心態正確，選擇不去接收，她表示：「我現在選擇不去記住，因為記住了就是一個負能量，我自己不是一個十分懂得代謝我自己負能量的人，那就不要去接收太多。」強調以前背着「星二代」身份有壓力，現在已經沒有了，認為做好自己本份舒服最重要。

王子涵爸爸是導演王晶。（視覺中國）

2006年加入TVB發展的她，參與的劇集有9部，但絕大多數只飾演配角，似乎演藝路浮浮沉沉，沒有太大突破。而在去年的時候，她就下了一個重要決定，選擇與TVB結束8年賓主關係，不禁令外界猜測是不是沒有備受重用，心灰意冷而離開，她就強調不是：「一定不會，因為我覺得進了TVB是真的學習了很多，這個地方甚麼事都會發生，甚麼人都會有，不同人講的話都有他的道理存在，看看自己能收穫多少，所以我不會覺得心灰意冷。因為在這8年間，我覺得自己成長了。（爸爸有沒有給意見？）我相信他都會覺得我長大了，他很尊重我的決定，他不反對我繼續向演藝事業發展，但是他支持我離開舒適區。」正正因為自覺年齡不小了，離開舒適區未嘗不是一件壞事。

王子涵去年與TVB結束了賓主關係。（梁碧玲攝）

捲入桃色醜聞媽媽日日哭

出道至今 4年，陳楨怡在2022年被爆捲入桃色醜聞，被爆背着圈外正印男友，與「西貢地王之子」周子揚拍拖，其後他發文表示雙方分手後，女方仍持續有劈腿行為，令她形象一夜間跌落谷低。無疑這件事令香港觀眾印象深刻，問到怕不怕被定型是壞女孩時，她就二話不說：「我不怕，因為你自己最清楚自己是怎麼樣，你都不需要靠他人告訴你是怎麼樣，所以都是做好自己，認識你的人就會知道，慢慢會看到你是甚麼樣的人。」

當時被爆出這一場風波時，陳楨怡擔心的並不是自己，反而是媽媽，又揚言沒有想過要退出娛樂圈：「我反而比較擔心我媽媽，因為媽媽始終不是圈內人，她很擔心我，她每日哭，我反而會比較擔心她。（家人有沒有叫你沒有做出成績就離開？）沒有，我爸媽其實無條件支持我，所以讓我做自己喜歡的事情，讓我去追夢，所以我很幸福。」

陳楨怡捲入桃色醜聞最擔心的是媽媽。（梁碧玲攝）

陳楨怡靠做運動減壓

身為公眾人物自然會面對不少負面新聞，問到如何面對度過這些新聞時，陳楨怡就表示：「我覺得不是事實的事情，我自己看完就算，自己一直在增值自己，繼續專注在自己喜歡的事情上，自己努力就可以了，我不會理會他人怎麼看。」續言自己會努力學習增值自己以及做運動減壓，如此一來令她更加堅強。而王子涵就表明不會去接受任何負面新聞，只要看到有關自己的負面新聞時，就不會點進去看，自然就不會接受到負面新聞。