黃美棋公開Deep V婚照　重返「行運茶餐廳」取景蛋撻藏婚戒超浪漫

童星出身的黃美棋去年8月宣布與鍾健威結束11年愛情長跑，早前她分享過大禮照片，相中所見有五對巨型龍鳳鈪、鳳冠、金豬、兩條極粗的金鏈等金器，還有大量海味，當中花膠更大過手掌，足足堆滿整個客廳，可見鍾健威相當豪氣，誠意十足！

鍾健威去年向黃美棋求婚時，她感動爆喊。（Instagram：meikiw）

黃美棋早前貼的過大禮相超震撼！（Instagram：meikiw）

而趁住今日情人節，黃美棋就首度公開婚紗相，更非常在心思地重返她當年拍攝《行運一條龍》演小芬女的「行運茶餐廳」取景！行運茶餐廳真身是「鴻運冰廳餅店」，而在婚照中，相片經後製改成「行運冰廳餅店」，確實別出心裁。拍攝《行運一條龍》時，黃美棋只得8歲，如今她已34歲，幸好餐廳仍然捱得住，讓她與未婚夫能在這裡留下回憶。

黃美棋童星時期拍攝《行運一條龍》，小芬女一角是其代表作之一。（電影截圖）

在婚照中，相片經後製，由「鴻運冰廳餅店」改成「行運冰廳餅店」，切合電影主題。（Instagram：meikiw）

相中所見，黃美棋身穿Deep V婚紗，與鍾健威在茶餐廳食蛋撻和錫錫，其中一張相更將婚戒藏在蛋撻中，非常浪漫。黃美棋亦撰長文感謝未婚夫，以及分享拍攝這輯婚照的心情。她說：「2024年的初五～情人節快樂❤️ 謝謝「威」水哥 帶我回到行運茶餐廳，影咗呢輯獨一無二嘅Prewedding 👰🏻‍♀️🤵🏻26年前嘅行運一條龍令大家都認識咗小芬女～咁多年後，著起婚紗，企係同一個位置，小芬女依然是小芬女，但講嘅對白已經唔再係：『例牌呀，唔該』，而係：『我地要結婚啦～❤️』」

黃美棋身穿Deep V婚紗。（Instagram：meikiw）

黃美棋與鍾健威互餵蛋撻超Sweet！（Instagram：meikiw）

黃美棋鍾健威在茶餐廳內錫錫。（Instagram：meikiw）

她感謝周星馳當年的作品，賦予她「小芬女」身份，又說：「呢個角色陪著我成長，令我成為咗大家嘅回憶殺😝最重要係每年我都可以陪住大家開開心心咁過年☺️✨謝謝大家每年都會重溫🫶🏻🫶🏻🫶🏻最後謝謝鍾生陪我食蛋撻 飲奶茶，雖然唔再係當年嘅蛋撻加煉奶，蔥花蛋治、飛邊烘底，三七鴛鴦走糖，但不變的依然有我☺️謝謝你一路以來陪著我走 🫶🏻💰💰✨繼續祝大家行運一條龍✨💰💰」

黃美棋感謝星爺的《行運一條龍》賜她「小芬女」身份。

將婚戒藏於蛋撻，好有心思！（Instagram：meikiw）

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