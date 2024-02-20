51歲鄭中基突暴瘦15公斤變28吋腰　力邀一歌王做個唱嘉賓慘食檸檬

鄭中基出道28年第4度站上香港紅館，舉辦6場「Fragments of Wonder」世界巡演，昨晚完成第6場後透露上月底首次確診，「我提前閉關1個月彩排，（確診）等於之前1個月練習的全都沒了，那種徬徨和著急其他人很難感受得到。」但也有了瘦身的意外收穫。



他說確診康復之後體重掉了15公斤，「腰圍變成28吋，現在是30吋，本來想要好好放鬆，可是一想到台北站，又必須維持住現在的狀態。」他打算這3天休息養精蓄銳，接著就開始彩排準備3月9、10日在台北小巨蛋的「Fragments of Wonder」世界巡演，將調整歌單加入較多的華語金曲，9日當天會跟1萬名粉絲共度52歲生日。

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而他先前提到曾打電話問張學友「來當我的演唱會嘉賓，我真的很久沒唱『左右為難』」，不過張學友遲遲沒有回覆，他表示：「如果學友哥說香港站（2月）不行，我就會反問那台灣呢？」由於張學友未擔任香港站嘉賓，眾人昨晚好奇最終結果，鄭中基鬆口表示「有問學友哥，但他沒空」，目前仍在討論嘉賓人選，演唱會購票請洽寬宏售票。

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