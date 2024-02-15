鄭中基演唱會｜完騷後歌迷一度拒離場　鄭中基再出場唱〈青春痘〉

鄭中基日前在香港紅館開唱，他已經好幾次新年舉辦演唱會，自己都忍不住說：「這次是我第三次農曆新年在紅館開唱，上一次是2019年，而我這輩子都只有在紅館開過4次演唱會，真是十分之匪夷所思呀！」



演唱會以〈搬屋〉、〈想愛你〉、〈黑色風暴〉和〈天意〉開場，鄭中基也帶來練習多時的烏克麗麗，以〈Some where over the rainbow〉及〈What a wonderful world〉送給歌迷，他也用結他自彈自唱〈晴天陰天雨天〉、〈救救我〉、〈我代你哭〉。

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首場演出嘉賓是呂爵安「阿仔」Edan，唱〈有種〉2人一起向觀眾拜年討紅包，現場氣氛十分高漲，鄭中基說：「討回來的回包會全數捐出去。」然後Edan還送了一份「厚」禮給他，2人在電影〈闔家辣〉飾演父子，Edan說：「我同『老豆』是因為拍《闔家辣》認識，當時他的角色是負責切辣椒，所以我想送對『厚』手套給他。」說完2人各戴一個手套合唱〈傷心的小鸚鵡〉，引得觀眾大笑。

演唱會尾聲，全場觀眾一同合唱〈無賴〉，鄭中基相當感動。完場後歌迷仍然不肯離場，更點起歌來，一向寵粉的鄭中基當然會滿足大家，再度唱出多首歌曲包括〈青春痘〉、〈三生有幸〉。鄭中基下月將赴台開唱。

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