亞洲超星團｜蔡鑫為粉絲準備臘肉做禮物　事後疑俾人偷咗成羅生門

TVB與內地合辦的綜藝節目《亞洲超星團》最近已經播出至尾聲部分，日前（17日）亦已經播出了所有練習生的三公（第三次公演）舞台，大部分的練習生在「亞超」的最後舞台已經播出，剩下的30 強亦將會在本周六淘汰12位，直到選出18強。前18強的練習生則可以於下月初澳門的總決賽舞台上表演，爭取9個的出道機會。

TVB與內地合辦的綜藝節目《亞洲超星團》已經播到尾聲。(胡凱欣 攝)

但在三公舞台播放前，在練習生在微博發文，指控節目組的工作人員疑似偷走了他為粉絲準備的小禮物，雖然有節目組的人聯絡過他，但他還是不相信，要在微博「千里尋臘肉」。練習生蔡鑫日前（13日）在微博發文：「有病吧，淘汰就淘汰，什麼叫危險名單，說好的星期六更新星期二更新，幾次沒更新了，幹嘛？危險名單，缺錢了？黑白無常都沒你會催，你要說是總決賽所以名單搞緊湊點，那你倒是光明正大的放啊，自己也怕，偷偷摸摸的放一個公告，比賽就是比賽，輸就是輸，贏就是贏，還危險名單，做啥了危險了就，這個節目從頭到尾就沒有一個公平二字，還要亂搞，粉絲的感情是你的韭菜，那麼好割？吃相這麼難看？你要吃，行，兩輪我21名，你給我安排了什麼線下活動了？我送給粉絲的臘肉還要順走，給你大拇趾。」他除了指控節目組不公平外，還指控節目組偷走了他為粉絲準備的臘肉，令他十分生氣，要在微博「公審」節目組。

蔡鑫活動為粉絲準備臘肉做禮物。(微博圖片)

蔡鑫除了指控節目組不公平外，還指控節目組偷走了他為粉絲準備的臘肉，令他十分生氣。(微博圖片)

他亦有說：「我一個人從長沙帶一大箱辣醬去首映然後只有一份臘肉給最早到的粉絲，因為實在沒那麼方便，還有行李，而且我們公司首映禮因為簽證原因也只有我一個人到場所以我覺得很抱歉帶了點特產，最後知道臘肉被他們順了。」而「順了」的意恩就是順手牽羊，蔡鑫亦有說節目組後來有聯絡他，告訴他臘肉已經送了出去。

蔡鑫除了指控節目組不公平外，還指控節目組偷走了他為粉絲準備的臘肉，令他十分生氣。(微博圖片)

蔡鑫未有相信節目組的話，在微博再次發文向粉絲證實臘肉有否送到粉絲手上：「好，又來聯絡我刪除微博了，說東西都發出去了，但是我也聽人說那個沒有發出去，請問首映禮當天有粉絲領取到了臘肉嗎！緊急！」不少粉絲都留言說自己拿到的是辣椒醬，並不是臘肉。

蔡鑫未有相信節目組的話，在微博再次發文向粉絲證實臘肉有否送到粉絲手上。(微博圖片)

蔡鑫在微博發了數張疑似是跟節目組「討論」的照片，亦向節目組說了他們要「割粉絲韭菜」，他亦很心急的向粉絲說：「我也實事求是，如果有哪位粉絲家人拿到了，就給我留言一下，我給他們道歉。」但不久，蔡鑫再次發文向粉絲道歉，說自己已經與節目組溝通了：「經過雙方真誠的充分溝通，他們說:當天是準備把臘肉安排在一場遊戲環節里送給粉絲，但是因為時間原因以及現場流程原因，未能進行發放臘肉，事後由於賽制以及錄製緊湊原因，工作人員未能即時告知本人，而造成了誤會，並無相關人員順臘肉，本人的順走是順便帶走的意思，沒有惡意引導！對佔用公共資源（雖然沒到那個地步）感到抱歉，大家早點洗洗睡，迎接財神，龍年發大財！」

蔡鑫好緊張送畀粉絲嘅嘢。(微博圖片)

亦有網民留言說蔡鑫「搏紅」：「你真的好想紅啊節目裡一天天地就纏著有熱度的選手玩哪個熱度高就攀哪個已經對你很反感了現在還做這些沒腦子的事沒證據就句句喊偷偷偷在發癲接著又滑跪還故意發聊天紀錄截圖說自己受傷了睡不好來賣慘說什麼搞危險名單是缺錢？你自己有多少轉發點讚有多少真正願意為你花錢的粉絲啊請問。。。。」而蔡鑫亦有回應這位網民：「不好意思，哥們擅長位置都能讓不在乎這一點半點，在聽說了這個事情的時候我就提前說過了，他們敢發名單，我就敢開噴， 最後你是看不懂中文嗎？看不懂就回去多讀書，別對不起你祖宗，東西確實沒發。」最後雖然還是找不到那些臘肉，但蔡鑫也停止了這個話題，未知道是否受到節目組的壓力才閉上了嘴。