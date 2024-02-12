亞洲超星團｜余宗遙同陳懿德熒幕「鬥咀」　認有機會︰有發展啊

「東張女神」陳懿德（德德）早前在《獎門人新春感謝祭》中因為與《亞洲超星團》的超星練習生余宗遙因為玩遊戲啜乒乓球而雙方都獻出「熒幕初吻」而成為熱話，余宗遙日前（9日）出席花車活動綵排時就接受《香港01》訪問回應有關與德德雙雙獻出熒幕初吻的事，他表示自己與德德是很好的朋友，亦自爆二人不時會「鬥咀」，到底他們二人會如何鬥咀……

陳懿德同余宗遙玩啜乒乓，仲雙雙貢獻埋「熒幕初吻」。(節目截圖)

一班吃瓜的兄弟們，一聽到余宗遙被問有關《獎門人》獻出熒幕初吻一事，已經「好奇寶寶」上身，丁子朗更化身記者問余宗遙：「第一次獻出熒幕初吻有感覺？」黃星綽立即問：「使唔使叫埋女當事人過嚟啊？」余宗遙：「女當事人呢就我見到佢，其實佢就同我講話︰『喂！我打份工，使唔使去到咁盡啊？？』但我其實feel到佢心裡面有一絲絲嘅暗爽嘅。」一班好奇兄弟立即齊聲說：「哦！」

一班吃瓜的兄弟們一聽到余宗遙被問有關《獎門人》獻出熒幕初吻已經「好奇寶寶」上身。(陳順禎 攝)

而化身記者的丁子朗亦立即乘勝追擊：「我見到佢生日你都有去佢生日party喎？」余宗遙便立即說：「係啦，咁生日派對呢，就話不如重溫多次冇乒乓波嘅。咁我話唔係咁好嘅。」在旁的丁子朗「睇唔過眼」說：「唔好屈人啦！」余宗遙表示二人是很好的朋友，在節目錄影前已經有跟對方夾好，由德德出來跟他玩啜乒乓球。

丁子朗更化身記者問余宗遙問題。(陳順禎 攝)

余宗遙即解釋說：「我哋冇達成協議要初吻㗎！順粹係你出嚟啜乒乓啦。」而發生熒幕初吻只是大家都不小心，玩得太投入而親吻到。丁子朗在旁連忙說：「咁之後嗰啲都會小心嘅？」當大家都很期待他的答案時，「心水清」的余宗遙即反問他什麼是之後，沒有之後的親吻。

余宗遙「心水清」反問丁子朗什麼是之後？(陳順禎 攝)

余宗遙被問到之後會否有發展的空間時，他說：「發展有啊，有發展啊，發展喜劇囉！即係同佢拍吓戲囉，我都覺得佢幾有喜感嘅。」余宗遙亦表明與德德只屬好友，絕無發展的空間。丁子朗替余宗遙解釋作為他們的朋友來看這一件事：「作為朋友咁睇啦，我覺得好好笑嘅，即係我都覺得佢兩個應該係好friend！」余宗遙即表示沒有錯，他卻突然自爆與德德經常「鬥咀」？

余宗遙突然自爆同德德經常「鬥咀」。(陳順禎 攝)

余宗遙：「其實我哋私底下係成日喺度鬥咀嘅！」一班好奇的兄弟立即意有所指是另一種「鬥咀」，他解釋二人的鬥咀只是言語上的「格鬥」，並不是他們所想的另一種鬥親吻的鬥咀，是「唇槍舌劍」的一種：「就唔係唇槍舌戰！」最後他亦說了因為在《亞洲超星團》時他們變成了好朋友，所以才會想一起玩遊戲，沒想過雙雙貢獻「熒幕初吻」而成為大家的熱話。