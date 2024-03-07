75歲TVB不老男神近照曝光依然帥氣　曾患病失消化功能暴瘦21公斤

曾演出港劇《絕代雙驕》、《楊門女將》、《英雄出少年》等劇集受到台灣觀眾歡迎的75歲石修，這些年淡出演藝圈，他曾在年輕時因為胃部失去消化能力，暴瘦21公斤，治癒後他開始養生，今年過年現身尤雅香港演唱會，看起來精氣神都不錯。



石修在當紅時曾赴台演出台劇《花月正春風》等戲，當時和張瓊姿等人合作，對年長的觀眾來說並不陌生，他主演的《絕代雙驕》、《楊門女將》、《英雄出少年》都有很好的收視率。1981年，石修演出《楊門女將》之時，胃部失去消化能力，吃過的東西完整排出體外，體重爆瘦21公斤，最終由鄭少秋介紹一位太極師傅協助治病才康復。

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75歲的石修早已退休，去年底升格當了爺爺，並在IG分享合照。今年過年得知資深女歌手尤雅在香港舉行的演唱會，特別前往欣賞，下台後也和香港電台普通話台音樂節目主持人卜邦貽相見歡。卜邦貽說，石修感覺狀態很好，雖然一頭白髮依然帥氣，個性也很體貼。其實石修和尤雅是舊識，得知尤雅過年期間自美國來香港辦演唱會，特別抽空敘舊。

石修在香港是公認「不老男神」，這些年雖然沒有演出，但常在社群上公開曬全家福，生活幸福美滿，他的兒子是香港演員陳宇琛，媳婦則是香港前主播。

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