韓國國腳遭內地扣查10個月終獲釋　秘密返韓獲孫興慜以入球歡迎

韓國國腳孫準浩早前在中超落班，惟去年突遭內地當局指懷疑涉假波，一直扣押，孫興慜也曾表示因無法聯絡對方而擔心。

相隔10個月，孫準浩終獲釋並返回韓國，並發文報平安，球評朴文成也透露了孫准浩返韓的過程；韓國隊周四（26日）在泰國曼谷作賽，隊長孫興慜在入球後也向他致意。



孫準浩與孫興慜1992年出生，現年31歲，他2014年在韓職浦項製鐵出道，後轉投全北汽車，曾在2020年獲選韓職MVP，2021年加盟中超山東泰山，曾助山東奪得中超冠軍及兩屆中國足總盃冠軍，惟去年捲入假波指控，他一直強烈否認，上年6月在上海機場被捕後，拘留至今10個月才獲釋。

去年3月，孫準浩仍有代表韓國出戰對烏拉圭的國際友誼賽。（Getty Images）

韓國足球總會早前證實，孫準浩在25日返抵韓國，他也在周四（27日）晚在Instagram發文報平安，寫道：「大家好，我是球員孫準浩，很久沒上來問好了。我已安全回來，很感恩能與家人一起度過輕鬆的時間、享受了平凡的一天。謝謝韓國人民一直關心並等待我。」這也是他自去年5月以來，首次在IG發文。

韓國足球評述員朴文成早在足總證實孫準浩已返韓前，已在自己的Youtube頻道上傳與孫的電話訪問影片，朴文成指孫準浩返韓後似乎很緊張，「他在電話裏哭，說很感恩能回家、而且沒有被遺忘。」

朴文成續指，孫準浩說自己一周前已獲釋，但直到登上返韓的班機並入境韓國前，他因為擔心再次被捕，沒有告訴任何人自己的行蹤」，亦提到孫準浩似乎留下了心理創傷，但就指出自己「不用再回中國、也不會再因此事遇上麻煩」。

孫興慜在對泰國的世界盃外圍賽攻入一球。（Getty Images）

韓國隊周四晚在曼谷上演的世界盃亞洲區外圍賽第二輪C組作客泰國，以3：0大勝一場，當中，孫興慜在下半場接應李剛仁傳送射入第二球，他在慶祝時大叫：「準浩，歡迎回來！」

由於兩人同齡，過往曾長時間一同效力國家隊，孫興慜賽後也說道：「很開心孫準浩回到韓國了，這是韓國球迷期待已久的消息。」同樣是92年出生的金珍洙則坦言：「知道他健康地回來後，我哭了很久，很想快點見到他。」