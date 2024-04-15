英超爭標形勢 曼城兩分領先阿仙奴利物浦 榜首三雄餘下賽程一覽
英超榜首爭冠三雄最新形勢，曼城以73分從第三位升上榜首，領先阿仙奴及利物浦兩分。阿仙奴及利物浦本輪齊輸波，前者以71分跌落第二位，利物浦同分但得失球稍遜，排第三位。
第一位：曼城32戰73分（22勝7和3負；得失球+44；得球76、失球32）
曼城餘下6輪英超賽程：
25/04 作客vs白禮頓
28/04 作客vs諾定咸森林
04/05 主場vs狼隊
11/05 作客vs富咸
14/05 作客vs熱刺
19/05 主場vs韋斯咸
第二位：阿仙奴32戰71分（22勝5和5負；得失球+49；得球75、失球26）
阿仙奴餘下6輪英超賽程：
20/04 作客vs狼隊
23/04 主場vs車路士
28/04 作客vs熱刺
04/05 主場vs般尼茅夫
11/05 作客vs曼聯
19/05 主場vs愛華頓
第三位：利物浦32戰71分（21勝8和3負；得失球+41；得球72、失球31）
利物浦餘下6輪英超賽程：
21/04 作客vs富咸
24/04 作客vs愛華頓
27/04 作客vs韋斯咸
04/05 主場vs熱刺
11/05 作客vs阿士東維拉
19/05 主場vs狼隊
每周爭標形勢回顧：
【第32周爭標形勢】
曼城5：1盧頓、利物浦0：1水晶宮、阿仙奴0：2阿士東維拉
榜首形勢有變，曼城本輪主場以5：1大勝盧頓，以73分由第三位升上榜首。原先排榜首的阿仙奴以0：2不敵維拉，以71分跌落第二位。利物浦同樣輸波，以0：1不敵水晶宮，由第二位跌落第三位，他們與阿仙奴同得71分，但得失球不如兵工廠。根據足智彩的英超冠軍賠率，冠軍大熱為1.35倍的曼城，次熱為4.5倍的阿仙奴，接下來是5.75倍的利物浦。
【第31周爭標形勢】
白禮頓0：3阿仙奴、曼聯2：2利物浦、水晶宮2：4曼城
榜首形勢有變，更加激烈，利物浦對曼聯失分，讓出榜首，退居次席。阿仙奴贏波後與利物浦同樣31戰得71分，阿仙奴得失球為+51，比利物浦的+42好，所以兵工廠上榜首。曼城31戰70分，續排第三位，與榜首差距縮窄至1分之差。根據足智彩的英超冠軍賠率，冠軍大熱為2.25倍的曼城，次熱為2.85倍的阿仙奴，第三熱門為2.95倍的利物浦。
【第30周爭標形勢】
利物浦3：1錫菲聯、阿仙奴2：0盧頓、曼城4：1維拉
榜首三雄齊贏，形勢維持不變，利物浦以30戰得70分排榜首，阿仙奴30戰得68分排次席，曼城30戰得67分排第三位。