英超爭標形勢　曼城兩分領先阿仙奴利物浦　榜首三雄餘下賽程一覽

英超榜首爭冠三雄最新形勢，曼城以73分從第三位升上榜首，領先阿仙奴及利物浦兩分。阿仙奴及利物浦本輪齊輸波，前者以71分跌落第二位，利物浦同分但得失球稍遜，排第三位。



第一位：曼城32戰73分（22勝7和3負；得失球+44；得球76、失球32）

曼城餘下6輪英超賽程：

25/04 作客vs白禮頓

28/04 作客vs諾定咸森林

04/05 主場vs狼隊

11/05 作客vs富咸

14/05 作客vs熱刺

19/05 主場vs韋斯咸

第二位：阿仙奴32戰71分（22勝5和5負；得失球+49；得球75、失球26）

阿仙奴餘下6輪英超賽程：

20/04 作客vs狼隊

23/04 主場vs車路士

28/04 作客vs熱刺

04/05 主場vs般尼茅夫

11/05 作客vs曼聯

19/05 主場vs愛華頓

第三位：利物浦32戰71分（21勝8和3負；得失球+41；得球72、失球31）

利物浦餘下6輪英超賽程：

21/04 作客vs富咸

24/04 作客vs愛華頓

27/04 作客vs韋斯咸

04/05 主場vs熱刺

11/05 作客vs阿士東維拉

19/05 主場vs狼隊

每周爭標形勢回顧：

【第32周爭標形勢】

曼城5：1盧頓、利物浦0：1水晶宮、阿仙奴0：2阿士東維拉

榜首形勢有變，曼城本輪主場以5：1大勝盧頓，以73分由第三位升上榜首。原先排榜首的阿仙奴以0：2不敵維拉，以71分跌落第二位。利物浦同樣輸波，以0：1不敵水晶宮，由第二位跌落第三位，他們與阿仙奴同得71分，但得失球不如兵工廠。根據足智彩的英超冠軍賠率，冠軍大熱為1.35倍的曼城，次熱為4.5倍的阿仙奴，接下來是5.75倍的利物浦。

【第31周爭標形勢】

白禮頓0：3阿仙奴、曼聯2：2利物浦、水晶宮2：4曼城

榜首形勢有變，更加激烈，利物浦對曼聯失分，讓出榜首，退居次席。阿仙奴贏波後與利物浦同樣31戰得71分，阿仙奴得失球為+51，比利物浦的+42好，所以兵工廠上榜首。曼城31戰70分，續排第三位，與榜首差距縮窄至1分之差。根據足智彩的英超冠軍賠率，冠軍大熱為2.25倍的曼城，次熱為2.85倍的阿仙奴，第三熱門為2.95倍的利物浦。

英超｜利物浦失分讓出榜首 高普：以曼聯現況難阻阿仙奴

【第30周爭標形勢】

利物浦3：1錫菲聯、阿仙奴2：0盧頓、曼城4：1維拉

榜首三雄齊贏，形勢維持不變，利物浦以30戰得70分排榜首，阿仙奴30戰得68分排次席，曼城30戰得67分排第三位。