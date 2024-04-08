英超爭標形勢　阿仙奴領先利物浦曼城緊隨　榜首三雄餘下賽程一覽

英超榜首爭冠三雄最新形勢，阿仙奴以71分並憑較佳得失球暫居首位，利物浦同分排次席，而曼城則以70分排第三位。英超尚有7輪賽事，阿仙奴賽程最難踢，需要面對維拉、車路士、熱刺及曼聯4支強隊，曼城在季尾的硬仗則較少，至於利物浦在4月底需要連續3輪聯賽作客。

曼城原定在4月底鬥熱刺，但因為要踢足總盃準決賽對車路士，該場英超要改期，暫未落實日期。



第一位：阿仙奴31戰71分（22勝5和4負；得失球+51；得球75、失球24）

阿仙奴餘下7輪英超賽程：

14/04 主場vs阿士東維拉

20/04 作客vs狼隊

23/04 主場vs車路士

28/04 作客vs熱刺

04/05 主場vs般尼茅夫

11/05 作客vs曼聯

19/05 主場vs愛華頓

第二位：利物浦31戰71分（21勝8和2負；得失球+42；得球72、失球30）

利物浦餘下7輪英超賽程：

14/04 主場vs水晶宮

21/04 作客vs富咸

24/04 作客vs愛華頓

27/04 作客vs韋斯咸

04/05 主場vs熱刺

11/05 作客vs阿士東維拉

19/05 主場vs狼隊

第三位：曼城31戰70分（21勝7和3負；得失球+40；得球71、失球31）

曼城餘下7輪英超賽程：

13/04 主場vs盧頓

25/04 作客vs白禮頓

28/04 作客vs諾定咸森林

04/05 主場vs狼隊

11/05 作客vs富咸

19/05 主場vs韋斯咸

未定 作客vs熱刺