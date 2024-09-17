中秋節行山賞月留意！大帽山道夜晚禁止車輛駛入　城門水塘有封路

在中秋節晚上，可能不少市民都計劃到郊野公園的空曠地方行山賞月，但打算到大帽山及城門郊野公園賞月的市民要注意，當局會在晚上封閉部分馬路，不准車輛駛入。



大帽山道會在2024年9月17日及18日的下午5時至翌日凌晨3時期間封閉，禁止所有車輛進入。（顏銘輝攝）

根據郊野公園設施最新消息，為配合市民慶祝中秋佳節及保障公眾安全，運輸署將於2024年9月17日及18日，每日下午5時至翌日凌晨3時期間，封閉大帽山道由其與荃錦公路交界處以東的路段，禁止所有車輛進入（該區居民使用的車輛及緊急服務車輛除外）。大帽山郊野公園停車場將於上述時段暫停使用。

在中秋及追月晚上，大帽山道臨時封閉，不准車輛駛入。（郊野樂行網站）

此外，在城門郊野公園，為配合市民慶祝中秋佳節及保障公眾安全，警方將於2024年9月17日至9月18日期間，由下午5時至翌日凌晨3時，封閉城門水塘菠蘿壩至主壩的一段水務署道路，禁止所有車輛進入。

2024年9月17日至9月18日期間，由下午5時至翌日凌晨3時，警方將封閉城門水塘菠蘿壩至主壩的一段水務署道路。（顏銘輝攝）

不應在郊野公園燃放孔明燈

此外，漁護署提醒市民，中秋節郊遊須慎防山火，並保持郊區清潔；在中秋節郊遊時，不應燃放孔明燈，以免引起山火。

漁護署稱：「根據《林區及郊區條例》（第96章），任何人在郊野公園或郊區非法生火或燃放孔明燈均屬違法。違者一經定罪，最高可被判罰款二萬五千元及入獄一年。」

漁護署亦提醒遊人必須保持郊區清潔，妥善處理垃圾。任何人在郊野公園範圍亂拋垃圾，可被定額罰款三千元。署方會加派人員在郊野公園巡邏，如發現違規情況，會採取執法行動。