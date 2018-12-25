【英聯賽盃】錯過熱刺挫車路士捧盃　迪科爾10年後獲頒冠軍獎牌

迪科爾10年前助熱剌殺入聯賽盃4強，當年一月轉會令他錯過了熱刺的聯賽盃冠軍之旅。 10年過後，聯賽盃會方決定補發獎牌，讓迪科爾可以一嘗冠軍滋味。

迪科爾（Jermain Defoe）在2007至08年球季效力熱刺，於聯賽盃上陣5次並在8強對曼城攻入一球，助球隊殺入4強。不過，在2008年1月6日，迪科爾以1640萬鎊轉投樸茨茅夫，錯過了4強及決賽，當時無緣獎牌。

10年過後，聯賽盃賽會得知36歲的迪科爾，未有得到紀念品後，決定向他補發獎牌。

迪科爾10年後獲補發聯賽盃獎牌。（網上圖片）

迪科爾08年1月轉投樸茅，因而錯過了決賽。（Getty Images）

迪科爾：他們是我的朋友

獲補發獎盃，迪科爾十分感恩：「能成為球會歷史的一部份，實在是太好了，還記得看他們捧盃的那種感覺，他們是我的朋友，所以我當然想他們贏，想他們幫我取下那獎牌！」

「我仍記得作客對曼城，我射入一球，但因為打少一人被領隊換走了,當時我很憤怒！」

貝碧托夫為熱刺射入追和。（Getty Images）

熱刺反勝車路士捧盃。（Getty Images）

08年聯賽盃為熱刺最近期的一個獎盃，他們今季聯賽殺入4強，將會與10年前的決賽對手車路士，進行兩回合比賽爭奪決賽入場券。另一個決賽席位由曼城及英甲球隊伯頓角逐。