【排球精英賽】憑一個「信」字　體藝男排殺入八強鬥喇沙  

賽馬會體藝中學今年稱霸沙田及西貢區，男女子組均勇奪A Grade冠軍，於精英賽體藝男女排皆列作種籽球隊，於今天（28日）亮相。體藝男排面對傳統排球勁旅東華三院盧幹庭紀念中學，雖然先取一局，但第二局卻大部份時間被對方領先，最終打至「刁時」贏26：24；相反體藝女排則輕鬆取勝，直落兩局25：8、25：10擊敗港澳信義會慕德中學，男女排雙雙晉身八強。

雖然首局贏得輕鬆，但第二局體藝男排卻出現「手緊」情況，頻頻被對手盧幹庭紀念中學快攻得分，令體藝一直落後。盧幹庭眼見有機會扳平一局，但體藝男排卻以其人之道還治其人之身，最後階段多傳給趙善堯於中路得分，亦憑此套路打至「刁時」，最後艱險勝出。

教練黃俊偉：「昨日功課啱使！」

教練黃俊偉昨日賽事已經到場，一邊觀看盧幹庭紀念中學對香港華仁書院的首圈賽事，一邊將賽事重點寫入筆記本，今場賽後他坦承「功課」有用：「對方打法與昨日無異，但明顯狀態好得多，無論攔網或進攻都比首圈出色。」學生時代曾帶領體藝勇奪校史唯一一次精英賽冠軍的黃sir，論及與盧幹庭紀念中學的對賽歷史，「我們與盧幹庭（紀念中學）歷史上都對賽多次，當自己是學生時都有對賽過，正正就與現時執教盧幹庭（紀念中學）的教練團做對手。」由學生時代鬥至教練時代，黃sir以不同身份再次戰勝盧幹庭紀念中學。

先完成比賽的體藝女排，亦有繼續支持男子隊。（徐焌然攝）

盧幹庭紀念中學教練全場反應極為激動，更會與球員一起慶祝。（徐焌然攝）

相反體藝教練黃俊偉神態自若，對球員充滿信心。（徐焌然攝）

體藝男排憑著「信」獲勝

比賽第二局進入關鍵時刻，黃sir表示對球員信心滿滿，「倘若是兩三年前出現這情況（落後），我相信我會非常驚恐，但今天我卻非常淡定，只因我對球員有信心。」場外處之泰然，就靠一個字—「信」。

黃sir大讚隊中後二趙善堯（堯仔），讀述自己從堯仔中一就重點裁培到現在，有見他今場於關鍵時侯挺身而出，黃sir信倍感安慰，堯仔亦感謝教練及隊友信心，「與二傳手（莫皓智）已經成為多年隊友，彼此非常信任大家，故此關鍵時候他用較信任我，今場最後階段亦經常傳給我在中路快攻，這是我們之間的默契。」無論教練對球員，還是球員與球員之間都充滿信任，成就這支矢志殺入決賽的體藝男排。

趙善堯今場關鍵時刻挺身而出，協助體藝反超前。（徐焌然攝）

體藝男女排雙雙晉級八強。（徐焌然攝）

至於體藝女排方面，晉身八強之路則來得簡單。今場對手慕德中學並未能給予壓力，故體藝女排兩局都成功將對手得分限制在10分之下取勝。隊長李穎思已經展望明日與協恩中學一戰：「今場球隊未算打出最佳表現，相信對協恩考驗會較大，希望球隊能放膽打好每一球。」

體藝男排晉級後，將於八強挑戰港九區D1亞軍喇沙書院；而體藝女排八強與協恩一戰，將決定她們能否突破自己去年殿軍的成績。

體藝女排隊長李穎思。（徐焌然攝）

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排球精英賽男、女子組8強賽程